World Cup: Iran từng khiến Mỹ nếm đòn thất bại và cuộc tái đấu sau 24 năm

Người Iran ăn mừng chiến thắng của đội tuyển trước Mỹ năm 1998.

Đội tuyển Mỹ đến World Cup ở Qatar với mục tiêu lọt vào vòng đấu loại trực tiếp và cũng càng quan trọng hơn khi cần giành chiến thắng trước đối thủ là Iran. Hai quốc gia có mối quan hệ căng thẳng từ năm 1980 và gần đây liên tục bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran.

Theo tạp chí Mỹ TIME, trận đấu sắp tới sẽ là lần thứ hai đội tuyển Mỹ và Iran gặp nhau tại một kỳ World Cup. Tại World Cup 1998 ở Pháp, Iran đã đánh bại Mỹ với tỉ số 2-1. Thất bại này khiến bóng đá ở Mỹ đánh mất sự kì vọng vươn lên kể từ khi Mỹ đăng cai World Cup năm 1994.

Có một số bài học từ trận đấu đầu tiên đó giữa hai đội và vẫn còn hữu ích cho đến ngày nay, đặc biệt là đối với Mỹ.

Steve Sampson, huấn luyện viên đội tuyển Mỹ vào năm 1998, người tham gia phân tích các trận đấu tại World Cup 2022 cho đài truyền hình Tây Ban Nha, nói ông luôn nghĩ về những gì mình có thể làm khác đi trong trận đấu với đội tuyển Iran cách đây 24 năm. Thất bại trước Iran cùng các trận thua khác khiến Mỹ là đội có thành tích tệ nhất trong số 32 đội tham gia World Cup 1998. Ông Sampson đã từ chức HLV trưởng ngay sau giải đấu.

Ông Sampson nói mình và các cầu thủ Mỹ khi đó đã không thể hiện ý chí chiến đấu hơn cả một trận đấu bóng đá thông thường như cách mà Iran làm. Nếu được làm lại, ông Sampson muốn tận dụng sự cạnh tranh địa chính trị giữa hai nước để tạo ra động lực thi đấu cho các cầu thủ.

Ngược lại, Iran đề cao trận đấu hơn rất nhiều. Hậu vệ Mohammad Khakpour từng nói rằng, gia đình các binh sĩ Iran thiệt mạng trong cuộc chiến Iran-Iraq giai đoạn 1980 – 1988, gửi thông điệp mong muốn các cầu thủ giành chiến thắng. Trong cuộc chiến tranh năm đó, Mỹ đứng về phía Iraq và hỗ trợ quân sự mạnh mẽ.

“Gia đình của các binh sĩ hy sinh mong muốn chúng tôi chiến thắng”, tiền đạo Iran Khodadad Azizi trả lời trước trận đấu.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei năm đó cấm các cầu thủ Iran đi tới bắt tay với các cầu thủ Mỹ như theo quy định từ FIFA và phía Mỹ phải đến bắt tay. Iran đáp lại bằng cử chỉ thân thiện khi các cầu thủ tặng hoa cho đội Mỹ.

Các cầu thủ Iran đã thể hiện ý chí quyết tâm giành chiến thắng hơn đội tuyển Mỹ.

Khi trận đấu diễn ra, an ninh được tăng cường gấp 10 lần, ông Sampson nói. Pháp đã huy động 150 cảnh sát làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại sân vận động. FIFA khi đó mô tả đây là sự bổ sung an ninh "chưa từng có trong một kỳ World Cup", theo TIME.

“Rõ ràng Iran đã thể hiện ý chí chiến đấu kiên cường. Đối với họ, trận đấu với đội tuyển Mỹ còn hơn một trận đấu bóng đá”, nhà bình luận Fox Sports, Alexi Lalas, hậu vệ đội tuyển Mỹ năm 1998, nói. “Chúng tôi đã không thể hiện được ý chí như vậy”.

Ông Sampson nói về thông tin đáng chú ý mà HLV Iran, Jalal Talebi từng chia sẻ khi trận đấu bước vào 15 phút nghỉ giữa hiệp. “Quan chức Iran vào phòng thay đồ của các tuyển thủ, yêu cầu các cầu thủ nộp hộ chiếu. Quan chức Iran cũng gửi thông điệp rõ ràng, rằng nếu không thắng Mỹ thì đừng quay về Iran”, ông Sampson nói, theo TIME.

Đến phút 84, Iran đã có hai bàn thắng cách biệt trước Mỹ. Đội tuyển Mỹ chỉ gỡ lại một bàn vào phút 87 và không đủ để có thể lội ngược dòng. Sau trận đấu, các cầu thủ Mỹ rất buồn, nhiều người đã khóc.

Ngược lại, ở Tehran, người Iran đổ ra đường phố ăn mừng như thể đội nhà vừa vô địch World Cup. Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei rất phấn khởi, nói: “Cuộc đấu tranh độc đáo này đã mang lại chiến thắng và vinh quang cho quốc gia của chúng ta, trong suốt nhiều năm căng thẳng với Mỹ”.

Theo tạp chí TIME, đội tuyển Mỹ trong trận tái đấu sắp tới với Iran cũng cần thể hiện ý chí chiến đấu như Iran từng làm năm 1998. “Đừng thể hiện sự cảm thông với đối thủ. Đội tuyển cần chuẩn bị sẵn sàng và hướng tới chiến thắng”, ông Sampson nói.

Cục diện bảng B World Cup 2022 trước loạt trận quyết định.

Hôm 25/11, Iran giành chiến thắng muộn màng trước Xứ Wales còn Mỹ gây bất ngờ khi cầm chân Anh 0-0 ở World Cup 2022. Với kết quả này, Iran hiện tạm thời xếp trên đội tuyển Mỹ với khoảng cách 1 điểm. Mỹ buộc phải thắng Iran trong loạt trận cuối cùng của bảng B. Iran chỉ cần hòa cũng có thể lọt vào vòng trong nếu Anh đánh bại hoặc hòa Xứ Wales.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/world-cup-iran-tung-khien-my-nem-on-that-bai-va-cuoc-tai-au-sau-24-na...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/world-cup-iran-tung-khien-my-nem-on-that-bai-va-cuoc-tai-au-sau-24-nam-a583135.html