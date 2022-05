Hong Kong ghi nhận ngày tháng 5 lạnh nhất trong 100 năm trở lại đây

Việc Hong Kong ghi nhận ngày tháng 5 có nhiệt độ thấp nhất trong hơn 1 thế kỷ là tín hiệu đáng mừng giữa quan ngại về biến đổi khí hậu.

Đài thiên văn Hong Kong ghi nhận mức nhiệt độ trung bình tại khu dân cư Tsim Sha Tsui, Hong Kong (Trung Quốc) ngày 2/5 là 16,4 độ C, đánh dấu ngày tháng 5 có nhiệt độ thấp nhất kể từ năm 1917.

Theo các chuyên gia thời tiết, nguyên nhân ghi nhận mức nhiệt độ thấp này là do gió mùa đông bắc và mưa rào.

Tuần trước, Đài thiên văn Hong Kong đã phải đưa ra cảnh báo về thời tiết nóng sớm nhất trong các năm kể từ khi bắt đầu theo dõi nhiệt độ vào năm 2000. Trong tháng 4, nhiệt độ tại Hong Kong Wetland Park có lúc lên tới 35,9 độ C vào buổi chiều.

Hong Kong ghi nhận ngày tháng 5 có nhiệt độ thấp nhất trong hơn một thập kỷ vào sáng 2/5. Ảnh - SCMP

Theo cựu trợ lý giám đốc Đài thiên văn Hong Kong Leung Wing-mo, hiện tượng nhiệt độ thấp vào tháng 5 này không phải là kết quả biến đổi thời tiết mà chỉ là bước chuyển giao từ mùa đông sang mùa hè kết hợp cùng gió mùa thường niên.

Tuy nhiên, ông Leung cho biết mức nhiệt độ 16,4 độ C vào tháng 5 là “hiếm thấy” và thấp hơn 7 độ C so với nền nhiệt trung bình 23,3 độ C ghi nhận trong 5 ngày đầu tháng 5 trong giai đoạn 1991-2020.

Theo chuyên gia, do ảnh hưởng của tình trạng ấm lên toàn cầu, nhiệt độ mát mẻ vào tháng 5 trở nên hiếm hơn, trong khi thường xuyên ghi nhận nền nhiệt cao. Do đó, hiện tượng nhiệt độ thấp vào tháng 5 như ghi nhận ngày 2/5 là dấu hiệu tốt.

Năm 2021, Hong Kong ghi nhận ngày nóng nhất trong lịch sử vào tháng 5, với nhiệt độ đo được là 36,1 độ C, phá vỡ kỷ lục 35,5 độ C của năm 1963.

Năm 2021 cũng là năm nóng nhất từng ghi nhận tại Hong Kong, với 54 ngày có nhiệt độ rất cao và 61 đêm có nhiệt độ cao; nhiệt độ trung bình hàng ngày đều ở mức 28 độ C trở lên.

