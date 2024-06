Hình dung về người ngoài hành tinh

Hình ảnh mô tả thường gặp về người ngoài hành tinh. Ảnh: Guardian

Dù thường được minh họa như những người nhỏ bé màu xanh lá cây hoặc quái vật cao lớn trong các bộ phim, người ngoài hành tinh ít có khả năng trông giống các nhân vật ấy, theo giới chuyên gia. Thay vào đó, môi trường độc đáo của ngoại hành tinh và mặt trăng quay quanh, diện mạo của người ngoài hành tinh có thể khác biệt hoàn toàn với bất cứ thứ gì trên Trái Đất.

Một số người ngoài hành tinh có thể tiến hóa để bay qua bầu trời ở hành tinh của họ do khí quyển dày đặc, Adam Frank, nhà vật lý thiên văn ở Đại học Rochester, chia sẻ với Live Science. Trong trường hợp hành tinh có lực hấp dẫn cao, người ngoài hành tinh có thể phát triển hình thể cường tráng giống loài voi.

Valentina Erastova, nghiên cứu sinh hóa học ở Đại học Edinburgh, không loại trừ khả năng sự sống tiến hóa để sống dưới lòng đất. Nếu một hành tinh có lượng bức xạ cao không bị hấp thụ bởi tầng ozone, sự sống dưới lòng đất có thể dùng lớp đất để bảo vệ cơ thể. Trong trường hợp này, Erastova suy đoán sự sống đa bào đơn giản có thể trông giống nấm. Tuy chúng ta thường thấy phần thân của cây nấm mọc trên mặt đất, phần lớn sự sống của nó diễn ra bên dưới trong mạng lưới rễ rộng lớn gọi là rễ cộng sinh.

Trong trường hợp có bức xạ cực tím (UV) mạnh, một nghiên cứu công bố trên tạp chí Monthly Notices of the Royal Astronomical Society năm 2019 chỉ ra người ngoài hành tinh có thể phát sáng màu đỏ, xanh dương hoặc xanh lá cây như một cách bảo vệ bản thân. Giống như san hô, những tổ chức sinh vật này có thể có protein hoặc sắc tố giúp hấp thụ một phần năng lượng từ ánh sáng cực tím, khiến chúng phát sáng ở bước sóng an toàn hơn trong quang phổ khả kiến.

Theo Frank, một cách thích nghi tiềm năng khác là người ngoài hành tinh trao đổi chất rất chậm do môi trường lạnh giá ở thế giới của họ. Titan, mặt trăng lớn nhất của sao Thổ, là một ví dụ tốt về thế giới rất lạnh có thể chứa sinh vật sống trong biển methane. Loài lười trên Trái Đất là ví dụ về động vật trao đổi chất cực chậm. Tốc độ trao đổi chất của chúng chỉ bằng 40 - 45% động vật khác cùng kích thước, do đó di chuyển rất từ tốn.

Thậm chí, các nhà nghiên cứu cho rằng sự sống ngoài hành tinh có thể sẽ đơn giản hơn nhiều so với những tổ chức sinh vật phát sáng, biết bay hoặc giống nấm. "Nhiều khả năng sự sống ở thế giới khác sẽ ở dạng đơn bào", Sarah Rugheimer, phó giáo sư thiên văn và vật lý thiên văn ở Đại học York tại Toronto, suy đoán. "Hầu hết thời gian trên Trái Đất, dạng sống duy nhất tồn tại là vi khuẩn. Ngay cả ngày nay, chiếm phần lớn sinh quyển cũng là vi khuẩn".

Phát hiện sự sống đơn bào từ Trái Đất có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng các nhà khoa học gợi ý giải quyết vấn đề bằng cách xem xét bằng chứng sự sống mà vi khuẩn để lại. Trong một nghiên cứu năm 2019 trên tạp chí Astrobiology, những nhà nghiên cứu ghi nhận thành hệ calcium carbonate sót lại ở các suối nước nóng khô cạn có thể do thảm vi khuẩn ngoài hành tinh tạo ra. Tìm kiếm thành hệ như vậy trên hành tinh khác có thể hé lộ nguồn vi khuẩn hóa thạch.

Theo Rugheimer, nếu sự sống ngoài hành tinh tiến hóa thành sự sống đa bào, khả năng chúng trông giống hệt con người rất thấp. Hình dáng của chúng ta là kết quả từ quá trình tiến hóa trong môi trường độc đáo trên Trái Đất. Tuy nhiên, sự sống ngoài hành tinh có thể sở hữu một số đặc điểm tương tự do kết quả của tiến hóa đồng quy như có mắt để quan sát môi trường, chi hoặc cánh để di chuyển. Tất nhiên, tất cả ý tưởng dựa trên giả định sự sống ngoài hành tinh sẽ cần điều kiện thiết yếu tương tự sự sống trên Trái Đất như nước, ánh sáng Mặt Trời và oxy để tồn tại.

