Hình ảnh đầu tiên về 25 thủy thủ chưa biết ngày trở về trên siêu tàu gây tắc kênh đào Suez

Thứ Ba, ngày 20/04/2021 19:00 PM (GMT+7)

Các thủy thủ đoàn trên siêu tàu chở hàng Ever Given mỉm cười trước ống kính camera, dù chưa biết bao giờ chính quyền Ai Cập đồng ý thả tàu.

25 thủy thủ người Ấn Độ trên tàu chở hàng Ever Given.

Theo The Sun, 25 thủy thủ người Ấn Độ đã ở trên siêu tàu Ever Given nặng hơn 200.000 tấn được hơn hơn 2 tháng và chưa biết bao giờ mới có thể hoàn thành xong hải trình để quay về nhà.

Chính quyền Ai Cập hồi tuần trước thông báo giữ tàu cho đến khi chủ sở hữu tàu là công ty Nhật Bản trả số tiền bồi thường 916 triệu USD.

Trong các bức ảnh mới được công bố, các thủy thủ trên tàu mỉm cười, tỏ vẻ vẫn ổn. Nhưng các quan chức hiệp hội hàng hải Ấn Độ ở quê nhà lo ngại rằng, các thủy thủ đang bị giữ làm con tin.

Danh tính 25 thủy thủ trong bức ảnh không được công bố. Người đứng ngoài cùng bên trái mặc trang phục của kỹ sư.

Tàu Ever Given hiện vẫn đang bị Ai Cập tạm giữ.

Cho đến nay, có hai thủy thủ được phép rời tàu để thay thế bằng hai người khác. Thuyền trưởng thứ hai cũng bay từ Ấn Độ đến Ai Cập, nhận cầm lái tàu.

Nói về các bức ảnh chụp 25 thành viên thủy thủ đoàn, Abdulgani Serang, quan chức thuộc Hiệp hội hàng hải Ấn Độ, nói: “Chúng tôi muốn kiểm tra để biết chắc họ an toàn và không gặp vấn đề về tâm lý”.

“Điều quan trọng là thể hiện sự đoàn kết với các thủy thủ, không phải bỏ mặc họ làm con tin. Họ nên được phép rời tàu”, Serang nói. “Chúng tôi đã dàn xếp để 2 người có thể rời tàu vì lý do gia đình. Chúng tôi đã gửi lời chúc may mắn đến các thủy thủ, khẳng định họ luôn nhận được sự hỗ trợ từ quê nhà”.

Đại diện hiệp hội hàng hải Ấn Độ đến thăm các thủy thủ trên tàu Ever Given.

Theo Serang, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn nói rằng họ không gặp bất cứ vấn đề gì với tiền lương, thực phẩm trong quãng thời gian ở lại Ai Cập. “Họ hoàn toàn hiểu rõ tình hình hiện tại”, Serang nói. “Họ rất muốn ra biển trở lại”.

Hôm 18.4, hãng vận tải biển Evergreen thông báo đang tìm cách bốc dỡ 18.000 container trên tàu Ever Given sang tàu khác, do sức ép từ các khách hàng và các đối tác.

Tuy nhiên, không rõ giới chức Ai Cập có cho phép dỡ container khỏi tàu hay không khi khoản tiền bồi thường chưa được dàn xếp.

