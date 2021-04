Toà án Ai Cập chính thức ra phán quyết về siêu tàu chở hàng từng mắc cạn ở Suez

Thứ Tư, ngày 14/04/2021 09:00 AM (GMT+7)

Nhà chức trách Ai Cập đã tạm giữ siêu tàu chở hàng MV Ever Given ở kênh đào Suez từ đầu tháng này, với lý do tranh chấp thiệt hại liên quan. Toà án Ai Cập hôm 13.4 đã ra phán quyết chính thức.

Siêu tàu chở hàng vẫn bị giữ ở Ai Cập cho đến khi chủ tàu nộp 900 triệu USD tiền bồi thường.

Hôm 13.4, toà án Ai Cập yêu cầu chủ sở hữu tàu hàng Ever Given, công ty Nhật Bản Shoei Kisen, phải trả 900 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại trong vụ siêu tàu hàng mắc cạn 6 ngày ở kênh đào Suez, theo CNN.

Số tiền khổng lồ trên đã bao gồm chi phí bảo trì và chi phí giải cứu tàu, truyền thông nhà nước Ai Cập cho biết.

Kể từ khi được giải cứu thành công ngày 29.3, tàu Ever Given được lai dắt đến khu vực hồ nhân tạo Great Bitter nằm cạnh kênh đào.

Đại diện công ty Shoei Kisen và các luật sư đang giải quyết vấn đề liên quan, từ chối đưa ra bình luận về phán quyết mới nhất của toà án Ai Cập.

UK Club, công ty chịu trách nhiệm bảo hiểm cho tàu Ever Given, hôm 13.4 cũng lên tiếng phủ nhận trách nhiệm, với lý do “không bảo hiểm cho toàn bộ con tàu".

Công ty Shoei Kisen, chủ sở hữu tàu, từng tuyên bố kiện các bên liên quan vì cho rằng, công ty vận hành tàu cũng phải chịu trách nhiệm.

Với phán quyết mới nhất của toà án, tàu sẽ vẫn bị giữ lại cho đến khi các tranh chấp được giải quyết, ban quản lý kênh đào Suez cho biết.

Ngoài ra, nhà chức trách Ai Cập vẫn đang điều tra trách nhiệm của thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu hàng.

