Hé lộ kế hoạch sơ tán 3 triệu dân của Kiev khi lưới điện "sập" hoàn toàn

Mất điện ở trung tâm thành phố Kiev (ảnh: Reuters)

RT hôm 6/11 đưa tin, các đợt tập kích diện rộng nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine của quân đội Nga chưa có dấu hiệu dừng lại. Khoảng 40% hạ tầng năng lượng của Ukraine bị hư hỏng hoặc phá hủy, nghiêm trọng nhất là ở Kiev.

Theo New York Times, giới chức Kiev đã thiết lập khoảng 1.000 điểm sưởi ấm công cộng trong thành phố để người dân sử dụng khi mùa đông tới gần. Nhưng tất cả có thể trở nên vô dụng nếu hệ thống điện tiếp tục bị tấn công.

Hôm 5/11, 7 khu vực ở Ukraine tiếp tục bị cắt điện luân phiên để tránh gây sập toàn bộ lưới điện quốc gia.

“Nếu không có điện thì cũng không có nước. Đó là lý do tại sao chính phủ và chính quyền thành phố thực hiện tất cả các biện pháp để bảo vệ hệ thống điện lưới”, ông Roman Tkachuk, giám đốc an ninh thành phố Kiev, nói với New York Times.

Ông Tkachuk nhấn mạnh, nếu quân đội Nga tiếp tục không kích, nguy cơ hỏng toàn bộ mạng lưới điện ở Kiev có thể xảy ra.

Dẫn lời ông Tkachuk, New York Times cho hay, chính quyền Kiev có thể sơ tán khoảng 3 triệu dân trong thành phố nếu lưới điện hỏng hoàn toàn.

“Chúng tôi đã được thông báo rằng, nếu hệ thống điện sắp hỏng, chúng tôi sẽ được nhận thông báo trước 12 tiếng đồng hồ. Khi đó, chúng tôi sẽ thông báo cho người dân và yêu cầu mọi người rời đi”, ông Tkachuk nói.

“Hiện tại, tình hình có thể kiểm soát được và chưa có dấu hiệu nào cho thấy người dân rời khỏi thành phố với quy mô lớn. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi nhanh chóng nếu nguồn cung điện bị cắt”, ông Tkachuk cho biết.

Phát biểu trên sóng truyền hình hôm 6/11, thị trưởng Kiev – ông Vitali Klitschko – cho biết, thành phố đang phải đối mặt với tình trạng mất điện và hệ thống điện bị hỏng nghiêm trọng.

“Cư dân trong thành phố nên tiết kiệm điện và cân nhắc việc rời đi tạm thời. Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể”, ông Vitali Klitschko nói.

Hệ thống trạm điện ở Kiev hư hỏng nặng do quân đội Nga không kích (ảnh: RT)

Harry Fawcett – phóng viên của Al Jazeera đưa tin từ Kiev – cho hay, Kiev từng có một số ngày bị cắt điện dài tới 4 tiếng đồng hồ. Tình trạng này xuất hiện từ vài tuần trước.

“Khi tình hình trở nên tệ hơn, có một số đồn đoán cho rằng thời gian cắt điện sẽ lâu hơn”, Harry Fawcett đưa tin.

“Trong khu phố tôi sống ở trung tâm Kiev. Một số người nói rằng, sắp tới, Kiev sẽ bị cắt điện không theo lịch trình, không có thời hạn. Hệ thống điện lưới ngày càng chịu nhiều áp lực khi thời tiết lạnh dần”, phóng viên Harry Fawcett nói.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/he-lo-ke-hoach-so-tan-3-trieu-dan-cua-kiev-khi-luoi-ien-34-sap-34-hoa...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/he-lo-ke-hoach-so-tan-3-trieu-dan-cua-kiev-khi-luoi-ien-34-sap-34-hoan-toan-a578980.html