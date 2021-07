Hai triệu liều vắc-xin Moderna từ Mỹ về đến Việt Nam

Thứ Bảy, ngày 10/07/2021 11:15 AM (GMT+7)

Hai triệu liều vắc-xin Mỹ trao tặng đã về đến Việt Nam để giúp Việt Nam đối phó với đại dịch COVID-19.

Lô vắc-xin Moderna được chuyển về Việt Nam. (Ảnh: US AID)

Đại sứ quán Mỹ cho biết, Mỹ tặng Việt Nam số vắc-xin này thông qua chương trình Covax để thực hiện cam kết hỗ trợ các đối tác ở Đông Nam Á đối phó với COVID-19.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Việt Nam hoan nghênh, đánh giá cao và mong muốn các quốc gia, các tổ chức quốc tế nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tăng cường chia sẻ thông tin, công nghệ, tài chính, y tế, đặc biệt là vắc-xin để cùng phòng chống và kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm này, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Tính đến ngày 8/7, Việt Nam đã tiếp nhận 4 loại vắc-xin bao gồm gần 4,4 triệu liều AstraZeneca, trong đó có vắc-xin từ chương trình Covax và từ nguồn mua, 1,4 triệu liều do Chính phủ Nhật Bản trao tặng. 2.000 liều vắc-xin Spunik V do Chính phủ Nga trao tặng, 500.000 liều Vero Cell của Sinopharm do Chính phủ Trung Quốc viện trợ. Và ngày 7/7 vừa qua, lô vắc-xin Pfizer đầu tiên đã về đến Việt Nam gồm 97.110 liều.

Bên cạnh đó, với tinh thần trách nhiệm, chung tay cùng cộng đồng quốc tế phòng chống dịch bệnh, Việt Nam đã đóng góp 500.000 USD cho chương trình Covax, Bộ Ngoại giao cho biết.

