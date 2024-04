Gói viện trợ quân sự lớn nhất của Anh cho Ukraine

Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: Getty

Theo RT, Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ chính thức công bố kế hoạch viện trợ mới nhất của London khi tới thủ đô Warsaw để hội đàm với người đồng cấp Ba Lan Donald Tusk vào ngày 23/4 (giờ địa phương).

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, gói viện trợ mới trị giá 500 triệu bảng Anh (617 triệu USD) sẽ bao gồm hơn 400 phương tiện, 60 tàu và một số lượng chưa tiết lộ tên lửa tầm xa Storm Shadow. Gói viện trợ cũng bao gồm 1.600 tên lửa tấn công và phòng không, cùng gần 4 triệu viên đạn cho vũ khí hạng nhẹ.

Theo văn phòng Thủ tướng Anh, đây là "đợt viện trợ vũ khí thiết yếu lớn nhất từ trước đến nay của Anh cho Ukraine".

"Bảo vệ Ukraine là điều quan trọng đối với an ninh của nước Anh và an ninh toàn châu Âu", ông Sunak tuyên bố. "Gói viện trợ mới nhất này sẽ giúp Ukraine có những gì họ cần để đối đầu Nga. Anh sẽ luôn đóng vai trò đi đầu trong đảm bảo an ninh châu Âu, bảo vệ lợi ích quốc gia và sát cánh cùng các đồng minh NATO của chúng tôi".

Gói viện trợ vũ khí mới nhất sẽ nâng tổng viện trợ quân sự của Anh cho Ukraine lên 3 tỷ bảng trong năm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps ca ngợi việc London là đồng minh đầu tiên cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa và xe tăng "hiện đại.

"Bây giờ, chúng tôi sẽ còn viện trợ chất lượng hơn nữa để Ukraine có những gì họ cần cho chiến đấu", ông Shapps tuyên bố.

Thông tin về gói viện trợ mới của Anh được đưa ra 2 ngày sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu khẩn cấp, trong đó có 61 tỷ USD viện trợ bổ sung cho Ukraine. Trước đó, dự luật này bị đình trệ do sự phản đối từ phía đảng Cộng hòa.

Ngày 22/4, ông Biden cam kết sẽ nhanh chóng tăng cường vận chuyển vũ khí đến Kiev ngay sau khi Thượng viện thông qua dự luật (có thể xảy ra sớm nhất vào ngày 23/4).

Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bình luận về việc gói viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine. "Về cơ bản, điều đó không làm thay đổi tình hình trên chiến trường", ông Peskov bình luận.

"Sự viện trợ vũ khí của Mỹ dành cho Ukraine chỉ khiến Ukraine nhận thêm thương vong và chịu tổn thất lớn hơn", ông Peskov nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]