Gần 100 nhân vật Cộng hòa cấp cao quay qua ủng hộ ông Biden ​

Thứ Sáu, ngày 04/09/2020 12:30 PM (GMT+7)

Gần 100 nhân vật Cộng hòa cấp cao trong đó có nhiều cựu thống đốc rất có ảnh hưởng ở các bang chiến trường phản đối ông Trump và quay qua ủng hộ ông Biden.

Theo nguồn tin của hãng tin Reuters, gần 100 nhân vật Cộng hòa cấp cao và các lãnh đạo tự do đã quyết định ủng hộ ứng viên tổng thống Mỹ bên đảng Dân chủ - ông Joe Biden.

Nhóm “Các nhân vật Cộng hòa và nhân vật tự do ủng hộ ông Biden” và phản đối ông Trump do cựu Thống đốc Christine Todd Whitman của bang New Jersey dẫn đầu. Bà Whitman từng lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush (đảng Cộng hòa) và là một nhân vật chống đối ông Trump kịch liệt.

Bản thân bà từng tham dự và phát biểu tại Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ chính thức trao đề cử cho ông Biden hồi tháng 8.

Hàng loạt cựu thống đốc Cộng hòa quyết ủng hộ ông Biden

Theo tuyên bố của nhóm “Các nhân vật Cộng hòa và nhân vật tự do ủng hộ ông Biden” thì “việc ông Donald Trump mỗi ngày tấn công các nguyên tắc sáng lập quốc gia chúng ta đã đưa ra một đe dọa hiện hữu với tương lai nền cộng hòa”.

Cựu Thống đốc bang New Jersey – ba Christine Todd Whitman ủng hộ ông Joe Biden khi phát biểu trực tuyến tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa hồi tháng 8. Ảnh: PHILLY VOICE.COM

Trong khi đó theo bà Whitman: “Ông Biden là một người lịch sự, kiên định. Ông Trump đang cố gắng tô vẽ thế giới của ông Biden với hình ảnh khủng khiếp – nhưng đó là nước Mỹ của ông Trump hiện tại” – theo bà Whitman.

Bà Withman cáo buộc ông Trump phản bội các giá trị bảo thủ với việc hủy hoại quy định luật pháp và an ninh quốc gia, nói dối, gây chia rẽ giữa các sắc tộc ở Mỹ, và thất bại trong phản ứng với đại dịch COVID-19.

Trong nhóm này có ông Bill Weld – từng tham gia chạy đua vào vị trí đề cử ứng viên tổng thống bên đảng Cộng hòa. Tham gia nhóm này còn có ông William Floyd Weld – cựu Thống đốc bang Massachusetts từng cạnh tranh với ông Trump khi có thời gian tham gia cuộc đua giành đề cử của đảng Cộng hòa.

Một nhân vật Cộng hòa cấp cao nữa là ông Rick Snyder – cựu Thống đốc hai nhiệm kỳ bang Michigan (vừa mới rời nhiệm sở năm 2019).

“Đã từng làm việc với cả ông Joe Biden và ông Donald Trump khi còn là thống đốc, tôi tin ông Biden là lựa chọn rõ ràng để đưa đất nước chúng ta quay trở lại con đường tích cực”, ông Snyder nói, đồng thời lên án cái ông cho là chiến thuật gây chia rẽ và bắt nạt của ông Trump.

Ông Rick Snyder – cựu Thống đốc hai nhiệm kỳ bang Michigan (vừa mới rời nhiệm sở năm 2019). Ảnh: Andrew Harrer | BLOOMBERG/GETTY IMAGES

Bang Michigan là bang chiến trường chủ chốt có yếu tố quyết định đến thắng thua trong cuộc bầu cử ngày 3-11 tới. Ngoài một cựu thống đốc, hàng loạt nhân vật Cộng hòa ở bang này cũng phản đối khả năng ông Trump tái đắc cử.

Theo Reuters, chiến dịch tranh cử của ông Biden đã cố gắng xây dựng một liên minh rộng lớn các nhân vật Cộng hòa ôn hòa cũng như các nhân vật tự do.

Ảnh hưởng thế nào tới ông Trump?

Ngày 3-9, nhóm “Các nhân vật Cộng hòa và nhân vật tự do ủng hộ ông Biden” đã ra mắt một trang web và đã lên kế hoạch vận động. Nhóm này cũng đã mua quảng cáo, có các bài viết bày tỏ quan điểm ủng hộ ông Biden trên truyền thông bang cũng như quốc gia.

Thống đốc Christine Todd Whitman đi vận động với ứng viên tổng thống Cộng hòa George W. Bush năm 2000. Ảnh: Center for the American Governor

Bà Whitman cho biết nhóm “Các nhân vật Cộng hòa và nhân vật tự do ủng hộ ông Biden” sẽ nhắm tới các cử tri ở các bang chiến trường, đặc biệt đến các đối tượng phụ nữ ở ngoại ô, và những cử tri không ưa ông Trump nhưng còn miễn cưỡng trong việc ủng hộ ông Biden.

Ảnh hưởng của việc một nhóm đảng viên có một chiến dịch chưa có tiền lệ chống lại người đại diện đảng tham gia bầu cử tổng thống vẫn còn phải chờ thời gian trả lời. Các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump hiện tại trong hàng ngũ đảng Cộng hòa là gần 90%.

Ứng viên tổng thống đại diện đảng Dân chủ - ông Joe Biden phát biểu trong kỳ vận động ở TP Detroit, bang Michigan (Mỹ) hồi tháng 3. Ảnh: REUTERS

Ngoài nhóm “Các nhân vật Cộng hòa và nhân vật tự do ủng hộ ông Biden” còn có một số nhóm khác phản đối ông Trump. Chẳng hạn nhóm 43 Alumni for Biden gồm hàng trăm nhân vật từng là quan chức làm việc dưới thời Tổng thống George W. Bush; Nhóm Các cựu quan chức An ninh quốc gia theo đảng Cộng hòa ủng hộ ông Biden; Nhóm Dự án The Lincoln do các nhân vật chính trị Cộng hòa sáng lập.

Tuy nhiên có vẻ đội tranh cử của ông Trump không nao núng trước thực tế này. Ông Tim Murtaugh – Giám đốc truyền thông của đội tranh cử nói ông Trump vẫn có được sự ủng hộ chưa có tiền lệ trong bộ phận “cử tri Cộng hòa thực sự”.

