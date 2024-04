Được Mỹ viện trợ 13 tỷ USD, Bộ trưởng Israel vẫn chỉ trích ông Biden, nói muốn bầu cho ông Trump

Bộ trưởng Israel Amichai Chikli hôm 24/4 đưa ra tuyên bố chỉ trích Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Theo tờ Times of Israel, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề liên quan đến người Do Thái sống ở nước ngoài của Israel, ông Amichai Chikli hôm 24/4 chỉ trích ông Biden "yếu đuối" và rằng mình sẵn sàng bầu cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu có thể trong cuộc bầu cử cuối năm nay ở Mỹ. Theo một thống kê năm 2022, khoảng 7 triệu người Do Thái sống ở Israel và khoảng 8 triệu người sống ở nước ngoài, trong đó phần lớn là sống ở Mỹ.

Tuyên bố được ông Chikli đưa ra sau khi Quốc hội Mỹ phê duyệt viện trợ quân sự trị giá 13 tỷ USD cho Israel và ngay trước khi ông Biden ký duyệt viện trợ. Ngoài 13 tỷ USD hỗ trợ quân sự, Mỹ chi 9 tỷ USD cho các hoạt động nhân đạo ở Dải Gaza và 2,4 tỷ USD cho các hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông nhằm vào bảo vệ Israel.

"Nước Mỹ đã không thể hiện sức mạnh dưới sự lãnh đạo của ông Biden. Điều này gây tổn hại tới Israel và các nước khác", ông Chikli, thành viên đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, nói.

"Ông Biden từng nói Israel không gây chiến với Hezbollah và Iran. Hãy nhìn kết quả xem", ông Chikli nói thêm, ám chỉ cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ của Iran trong lãnh thổ Israel. "Nếu tôi là công dân Mỹ có quyền bỏ phiếu, tôi sẽ bầu cho ông Trump và đảng Cộng hòa", ông Chikli nói.

Ông Chikli nói ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cuối năm nay.

Tuyên bố của ông Chikli phản ánh sự mâu thuẫn ngày càng lộ rõ giữa Mỹ và Israel. Tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ cân nhắc trừng phạt một đơn vị quân đội Israel với cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Palestine.

"Ông Biden là người bạn của Israel. Nhưng ông ấy đang chịu sức ép và điều này gây tổn hại đến quan hệ giữa các nước", ông Chikli nói.

Phản ứng trước thông tin trên, lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid nói chính phủ của Thủ tướng Netanyahu "đang hành xử dại dột". "Chuyện này xảy ra khi Mỹ đang duyệt viện trợ quan trọng cho Israel", ông Lapid nói.

Trong tuyên bố hôm 24/4, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz cảm ơn sự hỗ trợ của Mỹ và sự đồng thuận của Quốc hội Mỹ vì "những cam kết vững chắc đối với an ninh Israel".

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]