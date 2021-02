Điều lạ lùng xảy ra khi nhìn không chớp mắt vào chấm nhỏ trên bức ảnh trong 10 giây

Thứ Tư, ngày 10/02/2021 13:40 PM (GMT+7)

Bức ảnh có một chấm nhỏ và những vùng xung quanh đầy màu sắc như xanh dương, đỏ, vàng... Một người dùng Twitter đã chia sẻ bức ảnh và đề nghị mọi người cùng "nhìn không chớp mắt" vào ảnh trong ít nhất 10 giây để thấy điều kỳ lạ.

Bức ảnh với chấm nhỏ thu hút sự chú ý trên Twitter. Ảnh: Astaloswebos

Theo Daily Star, người dùng Twitter có tài khoản là Astaloswebos đã đăng tải bức ảnh lên mạng xã hội và ngay lập tức nhận được chú ý vì hiệu ứng kỳ lạ mà nó mang lại.

Chỉ trong vài tiếng, bức ảnh đã nhận được hơn 3.000 lượt thích và hàng trăm lượt bình luận trên Twitter.

"Màu sắc lúc đầu biến mất sau đó lại xuất hiện. Phải chăng mắt tôi đang có vấn đề", một người dùng viết.

"Hãy thử nhiều lần, tôi đã làm vậy mới phát hiện ra điều kỳ lạ. Nhớ là không được chớp mắt khi tập trung nhìn vào chấm đen", một người khác bình luận.

"Với tôi, các vùng có màu sắc gần như biến mất hoàn toàn. Không thể lý giải được", người thứ 3 viết.

Vậy điều gì khiến bức ảnh bình thường này trở nên đặc biệt khi mọi người nhìn vào chấm nhỏ ít nhất 10 giây?

Theo Astaloswebos, khi mọi người nhìn "không chớp mắt" vào chấm nhỏ trong ảnh ít nhất 10 giây, các vùng có màu xanh, đỏ, vàng dần dần "biến mất". Nếu ngừng nhìn vào chấm nhỏ, màu sắc lại xuất hiện như lúc đầu.

Tuy nhiên, thực tế các màu sắc này không biến mất như nhiều người nghĩ. Chúng vẫn ở nguyên vị trí cũ. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này chính là ảo ảnh quang học.

Cụ thể, tài khoản Astaloswebos giải thích: "Mắt người chỉ có thể nhìn qua một vùng nhỏ của võng mạc. Để thấy toàn bộ bức ảnh, chúng ta phải mở rộng phạm vi nhìn hoặc phải nhìn lần lượt từng vùng của bức ảnh cho tới khi não tổng hợp và dựng lại toàn bộ hình ảnh.

Vùng gần chấm nhỏ nhất là vùng có màu be. Khi nhìn chằm chằm vào chấm nhỏ, mắt của chúng ta sẽ tập trung vào vùng có màu be. Não bộ khi đó sẽ xây dựng hình ảnh tổng thể với màu be. Đó là lí do vì sao mọi người sẽ thấy các vùng màu sắc khác dần 'biến mất'.

Khi không nhìn vào chấm nhỏ đồng nghĩa với việc không nhìn vào khu vực có màu be, các màu khác sẽ lại xuất hiện.

