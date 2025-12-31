Điểm nóng xung đột ngày 31-12: "Hòn đá tảng" trên bàn đàm phán Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã và đang tiếp tục sốt sắng trong vai trò trung gian nhằm tiến tới thoả thuận chấm dứt cuộc xung đột Ukraine đã kéo dài gần 4 năm qua.

Kyiv Post cho hay sau cuộc điện đàm giữa chủ nhân Nhà Trắng với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cùng cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 28-12, lập trường của các bên liên quan tới Donbas vẫn còn nhiều khác biệt.

Điện Kremlin tiếp tục yêu cầu Kiev từ bỏ Donetsk "ngay lập tức", trong khi tổng thống Mỹ tránh can dự trực tiếp vào vấn đề lãnh thổ khi cho rằng để Nga và Ukraine "tự tháo gỡ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Đặc phái viên ngoại giao của Điện Kremlin Yuri Ushakov kêu gọi: "Ukraine cần đưa ra quyết định dũng cảm và ngay lập tức rút quân khỏi khu vực Donetsk".

Còn sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Tổng thống Donald Trump cho biết 2 bên đã đạt được khoảng "95% chặng đường để tiến tới một giải pháp hoà bình". Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng thừa nhận vẫn còn một số "vấn đề gai góc", chủ yếu liên quan tới nhượng bộ lãnh thổ.

Khi được phóng viên Kyiv Post hỏi về phát biểu của đặc phái viên Ushakov, tổng thống Mỹ tránh trả lời trực tiếp. "Đó là vấn đề mà họ phải tự tháo gỡ" – ông chủ Nhà Trắng nói, đồng thời từ chối cho biết Mỹ sẽ gây sức ép với Moscow ở mức độ nào trong trường hợp đàm phán bế tắc.

Việc lực lượng Ukraine phải rút khỏi phần lãnh thổ còn lại mà họ đang kiểm soát tại tỉnh Donetsk, thuộc vùng Donbas là yêu cầu then chốt của Nga cho bất kỳ thỏa thuận nào.

Về phía mình, Tổng thống Zelensky tuần trước tuyên bố Nga cũng phải rút lực lượng với mức độ tương ứng với phần lãnh thổ mà quân đội Ukraine đã nhượng bộ. Điều này về thực chất sẽ tạo ra một vùng phi quân sự xung quanh các tuyến mặt trận hiện nay.

"Các tổng thống Nga và Mỹ nhìn chung có quan điểm tương đồng rằng lệnh ngừng bắn tạm thời do Ukraine và các nước châu Âu đề xuất, dưới danh nghĩa chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý hoặc với các lý do khác, chỉ kéo dài xung đột và làm gia tăng nguy cơ tái bùng phát giao tranh" - ông Ushakov nói sau cuộc điện đàm giữa ông nhà lãnh đạo Mỹ và Nga.

Nga lập luận rằng việc ngừng bắn tạm thời sẽ tạo điều kiện để Ukraine tái tổ chức lực lượng và tái vũ trang.

Trong khi đó, Tổng thống Nga đã chấp thuận ý tưởng thành lập 2 nhóm công tác đặc biệt để giải quyết xung đột, một nhóm phụ trách các vấn đề an ninh và nhóm còn lại tập trung vào các khía cạnh kinh tế.