Phát hiện bất ngờ sâu trong phổi người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh

Thứ Năm, ngày 30/04/2020 10:40 AM (GMT+7)

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 được xuất viện vẫn có thể còn virus sâu trong bộ phận cơ thể mà các phương pháp xét nghiệm thông thường không phát hiện được, theo một nghiên cứu mới ở Trung Quốc.

Theo SCMP, nghiên cứu được đăng ngày 28.4 trên tạp chí Cell Research, có thể giải thích lý do ngày càng nhiều người khỏi bệnh dương tính trở lại.

“Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra bằng chứng bệnh lý đầu tiên về việc virus còn tồn tại trong phổi người bệnh đã xét nghiệm âm tính 3 lần liên tiếp”, tác giả nghiên cứu, bác sĩ Bian Xiuwu, công tác tại Đại học Quân y ở Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc, nói.

Nghiên cứu dựa trên khám nghiệm đối với một phụ nữ 78 tuổi tử vong vì Covid-19. Bệnh nhân này đã xét nghiệm âm tính ba lần, triệu chứng đã cải thiện và kết quả chụp CT cũng khả quan và sắp được ra viện.

Nhưng chỉ một ngày sau, bệnh tình của bệnh nhân này xấu đi nhanh chóng. Bà qua đời sau một cơn đau tim.

Các bác sĩ kiểm tra lá phổi người nhiễm Covid-19.

Các nhà nghiên cứu phát hiện những virus SARS-CoV-2 hoàn chỉnh bên trong mô sâu dưới phổi của bệnh nhân. Họ đặt mô dưới kính hiển vi và xác nhận sự tồn tại của virus.

Virus tìm thấy sâu trong phổi của bệnh nhân không gây ra triệu chứng nào rõ rệt. Mô phổi có dấu hiệu hư hại do virus, nhưng các cơ quan khác trong cơ thể không có dấu hiệu của virus, khiến việc phát hiện virus trở nên khó khăn hơn.

Xét nghiệm thông thường không lấy mẫu từ sâu bên trong phổi. Nhóm nghiên cứu của bác sĩ Bian đề xuất phải có xét nghiệm sâu hơn đến các phế nang trong phổi, trước khi cho bệnh nhân ra viện.

Những kỹ thuật này cần đến máy móc chuyên dụng và rất tốn kém. “Như vậy không khả thi”, một bác sĩ tại một bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bắc Kinh, nói trên SCMP. “Cũng không có gì đảm bảo chính xác 100%”.

Hơn 160 người Hàn Quốc được xác định dương tính trở lại với Covid-19. Hiện tượng trên cũng được ghi nhận ở nhiều quốc gia khác.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang xác minh lý do một số bệnh nhân hồi phục dương tính trở lại. Tuần trước, WHO cảnh báo rằng chưa có bằng chứng cho thấy người từng nhiễm virus sẽ không tái nhiễm.

