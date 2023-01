Dân Nga tiết lộ cách sinh tồn ở thành phố lạnh âm 50 độ C

Cư dân ở Yakutsk với khuôn mặt phủ đầy tuyết (ảnh: RIA Novosti)

Các chuyên gia dự báo thời tiết chưa thể nói về thời điểm Yakutsk sẽ trở nên ấm hơn, nhưng điều đó không khiến người dân trong thành phố phiền lòng. Họ đã quá quen với thời tiết lạnh giá, âm hàng chục độ C, RIA Novosti đưa tin hôm 28/1.

1. Người dân Yakutsk lạc quan

“Chúng ta không nên coi thời tiết giá lạnh thế này là bất thường. Thời tiết ở đây vốn vậy. Mùa đông năm ngoái, nhiệt độ giảm xuống âm 44 độ C. Mùa đông năm kia nhiệt độ còn giảm thấp hơn. Bây giờ là tháng 1, nếu ở Yakutsk nóng 30 độ C mới là bất thường”, Arylkhan Baidyn – cư dân ở Yakutsk – nói với RIA Novosti.

Cơ quan dự báo thời tiết và giám sát môi trường Yakutsk cho biết, không phải năm nào nhiệt độ ở Yakutsk cũng giảm thấp như năm nay. Từ đầu tháng 1, một đợt không khí lạnh mạnh đã tràn xuống miền Bắc nước Nga. Tuyết rơi dày đặc ở Yakutsk – thành phố cách Moscow khoảng 5.000 km về phía đông.

“Khó có thể nhìn thấy rõ ràng thứ gì khi tuyết rơi và sương mù dày. Như thể chúng tôi đang xem một bộ phim kém chất lượng. Tình hình này có thể kéo dài đến tháng 2. Mặt trời ló rạng và mọi thứ sẽ ổn thôi”, Tatyana – người mới chuyển tới sống ở Yakutsk vài năm trước – nói.

Tuyết và sương mù ở Yakutsk dày đặc đến mức chỉ có thể nhìn thấy đèn giao thông ở khoảng cách vài mét. Ở Yakutsk, người dân lái xe với tốc độ rất chậm. Muốn vượt qua xe khác, cần rất thận trọng.

“Bất cứ chiếc xe nào cũng có thể chết máy giữa đường và gây ùn tắc”, một cư dân ở Yakutsk nói.

Ô tô ở Yakutsk di chuyển rất gần nhau (ảnh: RIA Novosti)

2. Để động cơ ô tô chạy liên tục

Diana, cư dân của Yakutsk, lái ô tô đến cửa hàng tạp hóa và cho xe nổ máy liên tục.

“Mọi người đều làm vậy. Bạn không nên tắt máy, nhiên liệu có thể đóng băng ngay lập tức”, Diana nói.

Ở Yakutsk có dịch vụ cho thuê nhà để xe. Giá khoảng 20.000 rúp/tháng (hơn 6 triệu VNĐ). Nhà để xe này được thiết kế với nhiều lớp cách nhiệt và có hệ thống sưởi. Nó giúp những chiếc xe không bị đông cứng qua đêm dù không nổ máy. Tuy nhiên, cách tốt nhất để bảo vệ ô tô ở Yakutsk là bạn nên cho nổ máy sau 3 – 4 giờ không sử dụng.

Nhiều cư dân Yakutsk không sử dụng ô tô cá nhân cho đến mùa xuân. Họ di chuyển bằng taxi hoặc phương tiện công cộng.

Một buổi sáng tháng 1/2023 ở Yakutsk (ảnh: RIA Novosti)

3. Mặc thật ấm

Yakutsk được cho là thành phố lạnh nhất hành tinh. Nhưng đây cũng là nơi sinh sống của hơn 300.000 người.

Khi hỏi về cách ăn mặc ở Yakutsk, bạn sẽ nhận được những câu trả lời khá giống nhau. Cư dân ở đây chủ yếu mặc áo khoác dày, áo khoác lông thú, đội mũ, quấn khăn và đi bốt cao cổ mỗi khi ra ngoài. Bốt ở Yakutsk thường làm từ da hươu, có lót nỉ hoặc lông thú bên trong.

“Giày cao cổ là cần thiết. Ủng không giúp ích gì trong thời tiết này. Nếu ra ngoài, bạn nên mặc áo lông thú. Chúng rất ấm áp”, Sardana, một cư dân của Yakutsk, cho biết.

Nhiệt độ lạnh nhất từng được ghi nhận ở Yakutsk là âm 67,7 độ C. Ngược lại với thời tiết ngoài trời, những ngôi nhà ở Yakutsk rất ấm áp nhờ hệ thống máy sưởi. Người dân Yakutsk thường giữ nhiệt độ trong nhà ở mức 30 độ C, chênh lệch hàng chục độ C so với bên ngoài.

Chợ ở Yakutsk bán rất nhiều cá (ảnh: RIA Novosti)

4. Chợ luôn mở ở Yakutsk

Vào những ngày lạnh nhất của mùa đông, một số thương nhân ở Yakutsk vẫn bán hàng.

“Tôi bán hàng ở chợ đã 4 năm rồi. Từ 9 sáng đến 7 giờ tối. Hiện tại là âm 50 độ C. Tôi đi bốt nỉ, mặc áo khoác bông dày, áo giữ nhiệt và áo gi lê. Nếu quá lạnh, tôi sẽ vào nhà sưởi ấm. Nhưng không nên ở trong nhà quá lâu, mồ hôi sẽ toát ra và nó khiến bạn lạnh cóng khi ra ngoài”, một thương nhân ở Yakutsk nói.

Thực phẩm được ưa chuộng ở Yakutsk là cá. Hàng ngày, cá được mang tới Yakutsk từ các khu vực xung quanh. Chúng hầu như không cần bảo quản trong tủ lạnh.

Chợ ở Yakutsk mở cửa trong bất cứ điều kiện thời tiết nào, theo RIA Novosti. Du khách đến đây thường thích chụp ảnh ở các khu chợ. Nhưng do tuyết và sương mù dày, họ phải tới gần mới có thể chụp được rõ ràng.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/dan-nga-tiet-lo-cach-sinh-ton-o-thanh-pho-lanh-am-50-do-c-1436221.ngn