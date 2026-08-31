Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ tuyên bố gây sốc, Pakistan phản ứng gay gắt

Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor trong chuyến thăm Srinagar

Tuyên bố gây tranh cãi được đưa ra trong chuyến thăm Srinagar từ hôm 19-8 của Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà ngoại giao cấp cao đại diện Washington tới khu vực Jammu và Kashmir do Ấn Độ quản lý trong vòng 6 năm qua.

Trả lời báo giới tại Srinagar, Đại sứ Sergio Gor khẳng định: "Đây là một phần quan trọng của Ấn Độ".

Phát ngôn vỏn vẹn vài từ này ngay lập tức thổi bùng căng thẳng ngoại giao tại khu vực Nam Á, bởi nó đi ngược lại hoàn toàn lập trường trung lập lịch sử của Mỹ trong vấn đề chủ quyền Kashmir.

Chỉ vài giờ sau phát biểu của nhà ngoại giao Mỹ, Bộ Ngoại giao Pakistan đã gửi triệu tập khẩn cấp tới bà Natalie Baker, Đại diện lâm thời Mỹ tại Islamabad, để phản đối gay gắt.

Phía Pakistan cho rằng tuyên bố trên là "hoàn toàn không phù hợp" và coi thường các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến vùng tranh chấp

Hồ Dal ở Srinagar, thủ phủ mùa hè của vùng Kashmir khu vực thuộc Ấn Độ

Kashmir là vùng lãnh thổ giáp ranh trên Himalaya mà cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền toàn bộ nhưng hiện chỉ kiểm soát một phần.

Tranh chấp tại đây từng là ngòi nổ cho 3 cuộc chiến tranh lớn cùng hàng loạt xung đột quân sự biên giới giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này kể từ khi chia tách năm 1947.

Theo các nhà phân tích ngoại giao quốc tế, phát ngôn của Đại sứ Sergio Gor, dù là sơ suất truyền thông hay là bước đi chiến lược mang tính tính toán đang khiến mối quan hệ hợp tác an ninh - đối ngoại giữa Mỹ và Pakistan lâm vào thế vô cùng phức tạp, đồng thời phát đi những tín hiệu khó lường trong cán cân địa chính trị tại Nam Á.