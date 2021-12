Đã xác định chính xác vị trí máy bay MH370 rơi?

Thứ Tư, ngày 01/12/2021 10:30 AM (GMT+7)

Một kỹ sư hàng không vũ trụ Anh gần đây tuyên bố đã xác định được vị trí chính xác của máy bay MH370, dấy lên hi vọng mới về việc giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất ngành hàng không.

Máy bay MH370 mất tích là một trong những bí ẩn lớn nhất ngành hàng không thế giới.

Theo 9news.com.au, chuyên gia Richard Godfrey sử dụng công nghệ theo dõi hàng không, phát hiện máy bay MH370 rơi xuống biển cách Perth (Úc), khoảng 1.933km về phía tây, ở tọa độ 33.177°S 95.300°E. Máy bay được cho là đang nằm ở độ sâu 4.000 mét dưới đáy biển.

“Vị trí máy bay rơi nằm ở khu vực có địa hình hiểm trở, bao gồm các mỏm núi và vách đá, có một ngọn núi lửa dưới nước và một hẻm núi”, ông Godfrey nói.

Chuyên gia Anh dự đoán máy bay MH370 có thể được tìm thấy trong nửa sau năm 2022, dựa trên các phát hiện mới của ông. Chuyên gia Godfery công bố vị trí máy bay rơi dựa trên thông tin tổng hợp từ phần mềm Phát hiện và theo dõi máy bay toàn cầu (GDTAAA) và dữ liệu của hệ thống truyền sóng vô tuyến tín hiệu yếu (WSPR).

Chuyên gia Godfrey chỉ ra vị trí chính xác được cho là nơi máy bay rơi.

“Phát hiện mới nêu bật sự cần thiết của việc khôi phục tìm kiếm ở địa điểm máy bay rơi”, ông Godfrey nói. “Có nhiều bên thứ ba sẵn sàng sử dụng thiết bị lặn không người lái để tìm kiếm ở nơi tôi chỉ ra”.

Năm 2018, công ty Ocean Infinity của Mỹ đã mở cuộc tìm kiếm trong phạm vi 112.000 km2, kéo dài 3 tháng nhưng không tìm thấy máy bay MH370.

Chuyên gia Godfrey nói địa điểm mới chỉ cách nơi Ocean Infinity từng tìm kiếm khoảng 28km.

Đáy biển nơi máy bay rơi là khu vực có địa hình hiểm trở.

Nhà điều tra Peter Foley, người từng tham gia cuộc tìm kiếm máy bay MH370 của Cục An toàn Giao thông Vận tải Úc (ATSB) năm 2015, nói ông hi vọng các dữ liệu mới do chuyên gia Godfrey cung cấp sẽ giúp dẫn đến phát hiện đột phá.

“Tôi đánh giá cao nỗ lực của Godfrey và hi vọng phát hiện mới sẽ giúp dẫn tới câu trả lời cho gia đình của 239 người mất tích trên máy bay”, Foley nói.

ATSB hiện chưa đưa ra bình luận về phát hiện mới của kỹ sư hàng không vũ trụ Anh, Richard Godfrey.

