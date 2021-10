Cựu Cố vấn an ninh Mỹ Bolton: Nga sai lầm lớn khi đến gần TQ thay vì phương Tây

Thứ Hai, ngày 18/10/2021 14:00 PM (GMT+7)

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng việc Nga lựa chọn bắt tay Trung Quốc thay vì phương Tây có thể khiến Moscow mất quyền kiểm soát đối với phần lớn lãnh thổ ở phía đông nước này.

Đài RT dẫn lời cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng Nga đang phạm “sai lầm lớn” trong chiến lược của mình khi xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với Trung Quốc thay vì hàn gắn quan hệ với Mỹ và các nước Tây Âu.

“Tôi nghĩ an ninh của Nga có thể được đảm bảo tốt nhất khi nghiêng về các nước phương Tây thay vì quay về phía Đông” - ông Bolton nói trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm 16-10, thêm rằng việc liên minh chặt chẽ với Trung Quốc sẽ không có lợi ích lâu dài cho Nga.

Theo ông, việc Nga lựa chọn Trung Quốc thay vì các nước phương Tây có thể khiến Moscow có nguy cơ mất quyền kiểm soát đối với phần lớn lãnh thổ ở phía đông Ural: “Việc này sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định chiến lược lâu dài của Nga, và tôi kêu gọi những người ở Nga suy nghĩ thật kĩ về vấn đề này trước khi tiến lại quá gần với Trung Quốc”.

Bác bỏ nhận định của người phỏng vấn ông cho rằng các chính sách của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đẩy Nga đến gần hơn với Trung Quốc, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ khẳng định chính Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chọn hợp tác chặt chẽ hơn với Bắc Kinh.

“Và tôi nghĩ đó là một sai lầm lớn đối với Nga. Tôi nghĩ rằng họ có nhiều dầu khí nên rất vui khi bán được cho Trung Quốc cũng như bán các loại vũ khí chiến lược khác, tuy nhiên tôi nghĩ Nga đã đưa ra một quyết định rất tồi tệ nếu cứ tiếp tục việc này trong tương lai” - ông Bolton lập luận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc gặp với chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh BRICS 2019 ở Brazil. Ảnh: REUTERS

Bên cạnh đó, ông Bolton cũng đổ lỗi cho sự miễn cưỡng của Mỹ trong việc đàm phán một thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới với Nga đã tạo điều kiện cho Trung Quốc trỗi dậy như một cường quốc hạt nhân lớn.

“Năng lực hạt nhân của Trung Quốc đang mở rộng rất nhiều. Nếu chúng ta có các cuộc đàm phán về vũ khí chiến lược mới với Nga thì Trung Quốc cần phải được đưa vào” - ông Bolton nhấn mạnh.

Rút quân khỏi Afghanistan khiến Mỹ kém an toàn hơn

Ông Bolton còn chỉ trích cả cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và đương kim Tổng thống Joe Biden về việc rút quân khỏi Afghanistan, điều mà ông cho rằng đã khiến Mỹ kém an toàn hơn khi tạo điều kiện cho các tổ chức khủng bố sử dụng quốc gia Trung Á này làm căn cứ hoạt động một lần nữa.

“Tôi nghĩ đây là điều mà tất cả chúng ta nên lo lắng” - ông nhận định, thêm rằng các nước Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ sớm hối tiếc trước quyết định vội vàng nối lại nguồn viện trợ nhân đạo ở Afghanistan nếu Taliban “vẫn tiếp tục hỗ trợ các nhóm khủng bố”.

Ông khẳng định việc Taliban tiếp quản Afghanistan đã làm tăng khả năng các phần tử Hồi giáo cực đoan sẽ chiếm quyền kiểm soát quốc gia láng giềng Pakistan và kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: RT

Mỹ không cần phải tham khảo ý kiến của Liên Hợp Quốc nếu muốn tấn công Syria

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ bác bỏ quan điểm cho rằng các cuộc can thiệp quân sự của Mỹ vào các nước như Iraq và Syria đã dẫn đến sự trỗi dậy của các nhóm khủng bố. Ông cho rằng khoảng trống quyền lực được tạo ra ở Iraq khi cựu Tổng thống Barack Obama rút quân vào năm 2011 đã cho phép tổ chức khủng bố IS phát triển.

Ông Bolton nhấn mạnh rằng lực lượng quân sự Nga ở Syria đã được Mỹ cảnh báo trước về các cuộc tấn công của Washington vào nước này: “Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng nếu chúng tôi không cẩn thận, có thể xảy ra thiệt hại không mong muốn. Các cuộc tấn công hoàn toàn không nhằm vào Nga mà là nhằm vào Syria”.

Ông Bolton, người từng là Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) từ 2005-2006, tiếp tục bảo vệ quyết định tấn công Syria mà không có sự hậu thuẫn của LHQ, RT đưa tin.

“Tôi nghĩ rằng LHQ đang bế tắc và các thể chế chính trị của tổ chức phần lớn đã thất bại. Nếu Mỹ tham gia Hội đồng Bảo an, chúng tôi gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự phủ quyết của Nga và Trung Quốc. Cả Anh và Pháp đều không nghĩ rằng cần phải có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an, vì vậy chúng tôi có quyền của mình khi tiến hành các cuộc tấn công mà không cần tham khảo Hội đồng Bảo an” - ông nói.

