Cuộc chiến thông tin với phương Tây: "Vũ khí" giúp Nga giành thế thượng phong

Thứ Sáu, ngày 18/02/2022 06:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Trong khi phương Tây liên tục cảnh báo một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, phản ứng đặc biệt cho thấy Nga bình tĩnh hơn và nhận về nhiều lời khen.

Maria Zakharova – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga (ảnh: TASS)

“Các cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu hiếm khi bắt đầu vào thứ Tư”, Vladimir Chizhov – Đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu (EU) – trả lời báo Die Welt khi được hỏi về nguy cơ Nga tấn công Ukraine vào ngày 16.2.

Bình luận của ông Chizhov dựa trên sự thật lịch sử và mang đầy ý châm biếm phương Tây, theo AP. Thế chiến I và Thế chiến II bắt đầu ở châu Âu lần lượt vào các ngày thứ Ba và thứ Sáu. Lịch sử chiến tranh của châu Âu cho thấy gần như không có trận chiến lớn nào xảy ra vào thứ Tư.

Nhiều chuyên gia nhận xét, trong khi Mỹ và NATO liên tục đưa ra những cảnh báo hỗn loạn rằng Nga sắp tấn công Ukraine, Moscow không đáp trả bằng bom hay biện pháp ngoại giao mà bằng những lời châm biếm. “Vũ khí mới” giúp Nga thể hiện rằng mình bình tĩnh và khôn ngoan hơn trước một phương Tây thiếu kiểm soát.

Hôm 16.2, trong một bài đăng trên mạng xã hội, phát ngôn viên Bộ Ngoại gia Nga Maria Zakharova thể hiện sự mỉa mai khi yêu cầu truyền thông phương Tây công bố “lịch trình xâm lược” Ukraine của Nga.

“Tôi yêu cầu các hãng tin của Mỹ và Anh như: Bloomberg, The New York Times, The Sun… công bố lịch trình cuộc xâm lược sắp tới của chúng tôi. Nhờ thế tôi có thể lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình”, Maria Zakharova – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga – viết.

“Cuộc chiến ở biên giới Ukraine vẫn chưa xảy ra. Nhiều hãng tin phương Tây hẳn đã tiếc nuối rất nhiều. Chiến tranh nổ ra trên mặt giấy. Chẳng liên quan gì đến thực tế”, bà Zakharova “châm chọc”.

Phản ứng “kiểu mới” của giới ngoại giao Nga khiến tình báo phương Tây khó nắm bắt ông Putin (ảnh: Reuters)

Dmitry Peskov – phát ngôn viên Điện Kremlin – cũng có nhiều bình luận hài hước trước “nỗi sợ” của phương Tây.

“Chúng tôi vẫn ngủ ngon và tiếp tục công việc vào buổi sáng”, ông Peskov phát biểu trong cuộc họp báo hôm 16.2.

“Sự cuồng loạn của phương Tây vẫn chưa đạt đỉnh đâu. Chúng ta nên kiên nhẫn”, ông Peskov nói thêm.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng được coi là một trong những “bậc thầy châm biếm”. Hôm 16.2, ông Lavrov gọi lời kêu gọi của phương Tây nhằm kiểm tra xem liệu Nga đã rút quân thực sự hay chưa là “thiếu giáo dục cơ bản”.

Vấp phải những câu nói “nửa đùa nửa thật”, tình báo phương Tây vẫn chưa thể “bắt bài” Nga trong cuộc khủng hoảng biên giới Ukraine, AP nhận xét.

Nguồn: http://danviet.vn/cuoc-chien-thong-tin-voi-phuong-tay-vu-khi-giup-nga-gianh-the-thuong-phong-502...Nguồn: http://danviet.vn/cuoc-chien-thong-tin-voi-phuong-tay-vu-khi-giup-nga-gianh-the-thuong-phong-50202218255911380.htm