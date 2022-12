Con trai Maradona: 'Tôi là người hâm mộ số 1 của Messi'

Diego Armando Maradona Sinagra (Diego Junior) ra đời vào tháng 9/1986, chỉ vài tháng sau khi cha anh chinh phục danh hiệu World Cup ở Mexico. Anh có nhiều năm không liên lạc với 'Cậu bé vàng' nhưng đã ở bên cạnh ông trong những năm tháng cuối đời. Anh là con trai cả của Maradona và cũng là người con duy nhất theo nghiệp bóng đá khi đang dẫn dắt một đội bóng nhỏ ở Napoli.

Trước trận chung kết World Cup 2022, Diego Junior khẳng định đội hình Argentina vào chung kết sẽ khiến cha của anh tự hào: "Tôi muốn Argentina vô địch lần thứ 3 vì những chàng trai này xứng đáng với điều đó. Họ hi sinh mọi thứ cho màu cờ sắc áo. Tôi hoàn toàn tin rằng cha tôi rất tự hào về Messi và các đồng đội, về cách họ chiến đấu cho quê hương".

Người hâm mộ bóng đá thường so sánh thế hệ cầu thủ Argentina vô địch World Cup 1986 với lứa cầu thủ hiện tại. Cụ thể hơn chính là so sánh Maradona và Messi, hai trong số những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Theo Diego Junior, sự so sánh này là vô nghĩa và nên tập trung thưởng thức màn trình diễn của Lionel Messi.

"Đã đến lúc thưởng thức thứ bóng đá tuyệt hảo của Messi, như cái cách chúng ta thưởng thức cha tôi - Maradona. Tôi không thích so sánh giữa hai người vì so sánh này không có nghĩa lý gì. Nếu Argentina vô địch, người ta sẽ lại đem cha tôi và cậu ấy ra so sánh nhưng tôi không thích.

Tôi thích nhất tấm ảnh người ta ghép bố tôi và Messi đang ôm nhau hạnh phúc bên chiếc cúp vô địch. Tôi hi vọng cậu ấy có thể giúp Argentina vô địch World Cup. Đó sẽ là niềm vui vô bờ bến với Messi. Tôi là người hâm mộ nhiệt thành nhất của cậu ấy và luôn yêu Messi".

