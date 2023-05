Con trai của trùm ma túy El Chapo gửi thư nói điều bất ngờ

Các con trai của El Chapo nói rằng chúng không phải trùm băng đảng Sinaloa mà chỉ là “vật tế thần”. Ảnh: NYP

Hãng tin AP của Mỹ ngày 4/5 đưa tin, các con trai của trùm ma túy Joaquín Guzmán (El Chapo) đã bác bỏ cáo buộc của các công tố viên Mỹ nhằm vào họ từ tháng trước.

José Refugio Rodríguez, luật sư của gia đình Guzmán, đã chuyển bức thư của các con trai El Chapo (hay còn gọi là The Chapitos) cho hãng tin AP. Dù không có chữ ký của The Chapitos nhưng luật sư Rodríguez cho biết, ông có thể xác nhận bức thư này là của các con trai El Chapo. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador ngày 4/5 cho biết Hội đồng An ninh Mexico đang phân tích bức thư.

Trong thư, The Chapitos tuyên bố "chưa bao giờ sản xuất, chế tạo hoặc buôn bán fentanyl (một loại ma túy) cũng như bất kỳ chất dẫn xuất nào của nó". "Chúng tôi là nạn nhân của sự đàn áp và bị biến thành vật tế thần", nội dung bức thư nêu.

Tháng trước, các công tố viên Mỹ đã trình bày chi tiết trong tài liệu tại một tòa án Mỹ về việc băng đảng Sinaloa (do The Chapitos cầm đầu sau khi El Chapo lĩnh án tù chung thân tại Mỹ) đã trở thành băng đảng xuất khẩu fentanyl lớn nhất vào Mỹ, gây ra hàng chục nghìn ca tử vong vì dùng quá liều.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar và Jesús Alfredo Guzmán Salazar, 2 con trai của El Chapo, là các bị cáo chính trong số 23 kẻ bị buộc tội trong một bản cáo trạng tại New York. Ovidio Guzmán López, một con trai khác của El Chapo, cũng bị buộc tội trong một bản cáo trạng khác. Chính quyền Mexico bắt giữ Ovidio vào tháng 1 và Mỹ đã đề nghị Mexico dẫn độ tên này.

Các công tố viên Mỹ nói rằng The Chapitos đã cố gắng thâu tóm quyền lực bằng bạo lực, bao gồm tra tấn các đặc vụ liên bang Mexico và đem thành viên băng đảng đối địch cho hổ ăn.

Trong bức thư, The Chapitos phủ nhận cáo buộc này, nói rằng họ không phải trùm băng đảng Sinaloa và không nuôi hổ. Những tên này còn nói rằng danh tiếng các con trai của El Chapo bị nhiều nhóm sản xuất ma túy độc lập ở Mexico lợi dụng để trục lợi.

Tuy nhiên, theo một bản cáo trạng của Mỹ chưa được niêm phong vào tháng trước, The Chapitos và đàn em đã sử dụng đồ bật nắp chai và ớt cay để tra tấn đối thủ hoặc cảnh sát Mexico.

Bản cáo trạng còn cáo buộc các con trai của El Chapo sử dụng hình thức trấn nước để tra tấn các thành viên băng đảng đối địch cũng như những kẻ không chịu trả nợ. Các quan chức liên bang cho biết, The Chapitos thậm chí còn thử hiệu lực của fentanyl trên các tù nhân của băng đảng Sinaloa.

