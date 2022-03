Cơn ác mộng lạm phát cao nhất 30 năm khiến người dân Anh khốn khổ

Thứ Hai, ngày 21/03/2022 17:38 PM (GMT+7) Chia sẻ

Lạm phát tăng cao đã gây ra một cơn khủng hoảng tồi tệ tại Anh. nhiều gia đình thậm chí không còn gì để ăn nếu không có đồ trợ cấp của các tổ chức từ thiện.

CNN đưa tin, cô Nazmin Begum hiện phải chi trả nhiều tiền hơn cho việc giữ ấm và ăn uống của hai đứa con, giữa bối cảnh Anh đang trải qua cuộc khủng hoảng lạm phát tồi tệ nhất trong vòng ba thập kỷ.

"Mọi thứ đều tăng giá", cô Begum nói khi đang mua đồ ăn giảm giá tại The Boiler House, nơi cung cấp phiếu mua hàng thực phẩm, giày dép và nhiên liệu giá rẻ.

Lạm phát tăng cao tại Anh. Ảnh minh họa

Hoá đơn năng lượng bao gồm tiền điện và khí đốt sưởi ấm của nhà cô Begum đã tăng thêm 70 Bảng, tương đương 92 USD mỗi tháng dù lượng sử dụng vẫn như vậy. Ngay cả tại siêu thị Tesco nơi cô Begum làm việc, mọi sản phẩm đều lên giá.

"Giá sữa vốn chỉ khoảng 80 penny (1,05 USD) thì nay đã tăng lên đến 1 Bảng (1,31 USD). Loại bánh mỳ rẻ nhất cũng đã tăng từ 1 Bảng lên 1,2 Bảng (1,57 USD)", cô Begum than thở.

Những con số biết nói

Theo số liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố ngày 16/2, chỉ số giá tiêu dùng tại nước này trong tháng 1/2022 đã tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 5,4% vào tháng 12 và cao hơn rất nhiều so với mức tăng 0,7% của tháng 1/2021. Đây cũng là mức tăng cao nhất kể từ tháng 3/1992, khi chỉ số này đạt mức 7,1%.

Cũng theo cơ quan này, mức lương trung bình của người lao động đã giảm mạnh nhất trong hơn bảy năm. Giao tranh ở Ukraine đã khiến chi phí năng lượng tăng cao hơn nữa - giá xăng và dầu diesel đã tăng lên mức cao kỷ lục mới trong những ngày gần đây.

BoE dự báo lạm phát sẽ đạt đỉnh khoảng 7% vào tháng Tư, khi cơ quan quản lý năng lượng Ofgem tăng giá trần năng lượng.

Người tiêu dùng chọn lựa rau quả tại Cambridge, Anh ngày 17/3/2021. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế tại ngân hàng HSBC Elizabeth Martins dự báo mức đỉnh lạm phát có thể còn cao hơn mức dự báo của BoE, nhưng kỳ vọng lạm phát sẽ giảm xuống 4,4% vào cuối năm nay.

Theo nghiên cứu của Viện nghiên cứu kinh tế và xã hội quốc gia Anh (NIESR), hàng loạt các tác động trên sẽ khiến số gia đình nghèo khổ, tức không đủ tiền để mua những nhu yếu phẩm cần thiết nhất tại Anh tăng 30% lên 1 triệu hộ.

Không còn gì cả

Những tổ chức từ thiện như The Boiler House Youth hay Community Space đã bắt đầu bán lương thực giá rẻ từ khi đại dịch bùng nổ. Tuy nhiên, họ vẫn phải tiếp tục mở rộng kể cả khi nền kinh tế Anh mở cửa trở lại. Mọi người có thể mua lương thực trị giá 35 Bảng (46 USD) chỉ với 6,5 Bảng (8,5 USD) tại những cửa hàng này.

Với đà lạm phát hiện nay, các tổ chức trên đã phải mở rộng sang cả các mặt hàng như quần áo, thuốc men hay thậm chí là hỗ trợ thanh toán tiền điện nước, xăng dầu khi có quá nhiều người gặp khó khăn.

Người dân xếp hàng mua đồ bên ngoài một cửa hàng ở London (Anh).

"Nhiều người phải lựa chọn giữa việc mua lương thực cho bọn trẻ đỡ đói hoặc dùng số tiền đó mua khí đốt sưởi ấm cho mùa đông", quản lý Davina Mathurin của The Boiler House cho biết vấn đề mà nhiều người Anh đang phải đối mặt hiện nay.

CNN cho biết, ngành cung ứng khí đốt sưởi ấm tại Anh đã nâng mức lệ phí chiết khấu thêm 12%, khiến hàng triệu người dân phải thanh toán thêm tiền mỗi tháng.

Giám đốc chiến dịch chính sách tại Joseph Rowntree Foundation (một tổ chức từ thiện chống đói nghèo) - cô Lucy Bannister nói với CNN Business rằng: "Bây giờ không còn gì để giúp đỡ mọi người nữa”.

"Trẻ em không dám yêu cầu mở máy sưởi" cô Lucy nói thêm. "Chúng thực sự đang phải chịu đựng sự căng thẳng mà bố mẹ phải trải qua. Cảm thấy đói và không cả dám đòi đồ ăn vặt”.

Cô Annaluisa Moseley, một tình nguyện viên của Cooking Champions cho biết nhiều gia đình thậm chí chẳng còn gì để ăn nếu không có đồ trợ cấp của tổ chức này. Thế nhưng nghĩ về những khó khăn trong tháng 4 tới mà Moseley lại nặng lòng.

"Nghĩ về lũ trẻ nghèo không có gì để ăn hay không có đồ sưởi ấm là tôi lại nặng lòng. Thế nhưng tôi vẫn phải cố gắng để giúp đỡ mọi người", cô Moseley cho biết.

Hy vọng mong manh

Siêu thị tại Anh. Ảnh minh họa

Đứng trước tình hình đó, chính phủ Anh đang lên kế hoạch giảm thuế trong vài năm tới để cứu người dân. Các quan chức cho biết họ đã chi tới 12 tỷ Bảng, tương đương 16 tỷ USD cho an sinh xã hội trong năm nay để giúp người nghèo vượt quá mùa đông khắc nghiệt.

Bên cạnh đó, chính phủ cũng sẽ nâng mức lương tối thiểu thêm 1.000 Bảng (1.309 USD)/năm từ tháng 4/2022.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng phản ứng này là quá chậm, quá muộn cũng như không thực tế khi người nghèo, đối tượng cần được hỗ trợ nhất lại chẳng được giúp đỡ nhiều. Trong khi các tập đoàn dầu mỏ như BP hay Shell lãi hàng tỷ USD năm vừa qua thì người dân Anh đang phải gồng mình chống chọi với mùa đông khắc nghiệt.

Trợ cấp cho người thu nhập thấp hay thất nghiệp (Universal Credit) sẽ tăng 3,1% vào tháng 4/2022 nhưng tỷ lệ này được nhận định chẳng là gì so với đà tăng lạm phát.

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-ac-mong-lam-phat-cao-nhat-30-nam-khien-nguoi-dan...Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-ac-mong-lam-phat-cao-nhat-30-nam-khien-nguoi-dan-anh-khon-kho-a531712.html