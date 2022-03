New Zealand áp lệnh trừng phạt ông Putin và nhiều quan chức Nga

Hãng RT (Nga) hôm 18/3 đưa tin, New Zealand là quốc gia mới nhất tham gia trừng phạt Nga vì Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

New Zealand hôm 18/3 áp lệnh trừng phạt ông Putin và một số quan chức cấp cao Nga. Ảnh minh họa: AP

Bà Cindy Kiro, toàn quyền New Zealand, chính thức ký ban hành lệnh trừng phạt Nga hôm 18/3. Theo lệnh trừng phạt, Tổng thống Nga Vladimir Putin và một số quan chức cấp cao Nga bị cấm đi tới New Zealand hoặc sở hữu tài sản tại quốc gia Nam Thái Bình Dương này.

Ngoài ông Putin, lệnh trừng phạt của New Zealand còn nhắm tới Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu và giám đốc Cơ quan An ninh liên bang Nga Alexander Bortnikov.

New Zealand cũng cấm hàng trăm cá nhân Nga đến nước này. Tuy nhiên, không cá nhân người Nga nào sở hữu tài sản lớn ở quốc gia Nam Thái Bình Dương này bị đưa vào danh sách trừng phạt.

"Đây mới là bước khởi đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục áp các lệnh trừng phạt trong vài tuần tới", Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta tuyên bố. "Chúng tôi sẽ công bố các biện pháp trừng phạt tiếp theo khi các quan chức hoàn tất quy trình phù hợp theo luật định".

Lệnh trừng phạt đầu tiên của New Zealand với Nga còn bao gồm 19 thực thể, trong đó có ngân hàng Promsvyazbank. New Zealand cấm ngân hàng Promsvyazbank sở hữu tài sản ở quốc gia này hoặc cung cấp dịch vụ cho người Nga ở New Zealand.

Người New Zealand cũng bị cấm giao dịch với một số công ty công nghệ Nga hay các tập đoàn quân sự khổng lồ của Moscow như UralVagonZavod hay Almaz-Antey. Một số cá nhân và tổ chức ở vùng Donbass cũng nằm trong danh sách trừng phạt.

Trước New Zealand, chính phủ Mỹ cùng các nước châu Âu đã áp lệnh trừng phạt Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov hôm 25/2. Các nước EU và Anh đồng ý đóng băng bất kỳ tài sản nào tại châu Âu của hai ông Putin và Lavrov.

