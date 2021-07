Có cần tiêm bổ sung sau khi đã tiêm đủ số liều vaccine COVID-19 không?

Thứ Hai, ngày 19/07/2021 10:30 AM (GMT+7)

Chuyên trang khoa học Live Science dẫn lời các chuyên gia y tế cho biết những người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hiện chưa cần tiêm mũi bổ sung.

Theo các chuyên gia y tế, những người được tiêm phòng đầy đủ COVID-19 ở Mỹ được bảo vệ tốt trước biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 và hiện những người này chưa cần tiêm mũi tăng cường, chuyên trang khoa học Live Science đưa tin.

Chưa cần tiêm bổ sung

"Những người Mỹ đã được tiêm phòng đầy đủ không cần tiêm bổ sung vào thời điểm này" - theo một tuyên bố chung của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA).

"Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét tất cả dữ liệu mới và sẽ thông báo rộng rãi cho người dân" - theo nội dung văn bản.

Tuyên bố được đưa ra sau khi công ty Pfizer-BioNTech cho biết đang đề xuất chính phủ cho người dân tiêm thêm một liều vaccine COVID-19 bổ sung.

Mặc dù tất cả các nhà sản xuất vaccine đều đang nghiên cứu các mũi tiêm bổ sung trong trường hợp cần thiết, nhưng quyết định xin phép của Pfizer đã sớm khiến các chuyên gia ngạc nhiên và nhiều người trong số họ đã chỉ trích động thái này, tờ The New York Times đưa tin.

Cơ quan Dược phẩm Châu Âu cho biết còn quá sớm để nói liệu việc tiêm nhiều hơn hai mũi vaccine COVID-19 là cần thiết hay không, theo hãng tin Reuters.

Các bằng chứng hiện tại cho thấy vaccine COVID-19 của ba công ty Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson đều có khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại biến thể Delta, theo The New York Times. Biến thể Delta (hay B.1.617.2) được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ vào tháng 10-2020. Đến tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới đã đánh giá đây là "biến thể cần quan tâm". Theo báo cáo, biến thể Delta được cho là có khả năng lây truyền cao hơn 60% so với biến thể Alpha từng chiếm ưu thế ở Mỹ.

Giống như các biến thể trước đó, biến thể này đã lan rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới và là nguyên nhân gây ra 99% các ca nhiễm COVID-19 mới ở Anh và 58% trường hợp mắc mới ở Mỹ.

Các chuyên gia nói rằng đại đa số bệnh nhân COVID-19 có tiến triển bệnh nặng đều là những người chưa được tiêm phòng.

"Dữ liệu sơ bộ từ một số bang trong vài tháng qua cho thấy 99,5% trường hợp tử vong do COVID-19 ở Mỹ là ở những người chưa được tiêm chủng. Những cái chết đó có thể được ngăn ngừa bằng một mũi tiêm đơn giản, an toàn" - ông Rochelle Walensky, giám đốc CDC cho biết trong cuộc họp báo ngày 8-7.

Hiệu quả của các vaccine hiện tại

Một nghiên cứu do hãng thông tân Public Health England (Anh) thực hiện đã cho thấy vaccine COVID-19 của Pfizer có hiệu quả 88% đối với bệnh có triệu chứng do biến thể Delta gây ra. Các nghiên cứu khác từ Scotland và Canada cũng cho thấy vaccine này có hiệu quả tương ứng là 79% và 87% trong việc ngăn ngừa bệnh có triệu chứng từ biến thể Delta.

Trong khi đó, một nghiên cứu sơ bộ được thực hiện ở Israel cho thấy vaccine của Pfizer có hiệu quả khoảng 64% trong việc ngăn ngừa bệnh có triệu chứng do biến thể Delta gây ra. Tuy nhiên, vaccine này lại phát huy 93% hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng và tử vong.

Đại diện Pfizer cho biết số liệu của họ cũng trùng khớp với kết quả của Israel.

Johnson & Johnson gần đây đã nói rằng vaccine COVID-19 với một mũi tiêm của họ cũng có khả năng tăng miễn dịch chống lại biến thể Delta. Moderna cho biết các xét nghiệm mẫu máu từ những người được tiêm chủng đã cho thấy vaccine của họ có hiệu quả cao trong việc tạo ra kháng thể chống lại biến thể mới.

