CNN: Số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ thực tế gấp 20-30 lần?

Thứ Tư, ngày 28/04/2021 11:15 AM (GMT+7)

Ấn Độ đang trải qua đợt dịch Covid-19 tồi tệ nhất thế giới. Quốc gia này ghi nhận 17,6 triệu ca nhiễm kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm ngoái.

Ấn Độ đang trải qua đợt "sóng thần" Covid-19 với số ca nhiễm vượt mức 300.000 ca/ngày.

Nhưng con số thực tế, có thể lớn hơn rất nhiều, lên tới 30 lần, nghĩa là Ấn Độ có thể có tới hơn 500 triệu ca nhiễm, theo lo ngại của một số chuyên gia, CNN cho biết.

Các nhân viên y tế và giới khoa học Ấn Độ từ lâu đã cảnh báo rằng số ca nhiễm Covid-19 và các trường hợp tử vong không thể được thống kê một cách chính xác, do cơ sở hạ tầng yếu kém, sai sót của con người và tỷ lệ xét nghiệm thấp.

Mặc dù tỷ lệ xét nghiệm đã tăng đáng kể ở Ấn Độ trong làn sóng lây nhiễm thứ hai nhưng số ca nhiễm thực tế có thể tồi tệ hơn rất nhiều so với những gì xuất hiện trong báo cáo, theo CNN.

“Mọi người đều biết số ca nhiễm Covid-19 và tử vong được thống kê ở Ấn Độ chỉ là những con số ước tính, thấp hơn so với thực tế. Năm ngoái, chúng tôi thống kê được rằng chỉ 1/30 số ca mắc được phát hiện thông qua xét nghiệm. Chính vì thế, số ca nhiễm được ghi nhận thấp hơn đáng kể so với thực tế", Ramanan Laxminarayan, một chuyên gia về kinh tế và chính sách ở New Delhi, nói trên CNN.

“Đợt lây nhiễm Covid-19 lần hai còn tồi tệ hơn nhiều, và tình trạng thống kê số ca nhiễm không chính xác phần nào được phản ánh qua cảnh quá tải tại các đài hóa thân, những điểm thiêu xác người chết ở ngoài trời”, ông Laxminarayan nói thêm.

Quốc gia có gần 1,4 tỷ dân gặp khó khăn trong việc thống kê đầy đủ các ca nhiễm.

Đợt “sóng thần” Covid-19 khiến Ấn Độ liên tiếp trải qua những ngày có số ca nhiễm vượt mức 300.000, cao nhất thế giới.

Số người chết mỗi ngày vì Covid-19 ở Ấn Độ được dự báo sẽ tiếp tục tăng cho đến trung tuần tháng 5. Số ca tử vong có thể lên tới hơn 13.000 ca/ngày, gấp 4 lần so với hiện tại.

"Tôi nghĩ khó có gia đình nào ở Ấn Độ không phải chịu cảnh mất người thân vì Covid-19", ông Laxminaraya nói.

Thống kê không chính xác được cho là một phần nguyên nhân khiến Ấn Độ chủ quan, để đợt lây nhiễm thứ hai bùng phát, theo Bhramar Mukherjee, giáo sư thống kê sinh học và dịch tễ học người Ấn Độ tại Đại học Michigan, Mỹ. “Nếu chúng tôi có dữ liệu chính xác hơn, về số ca nhiễm, số ca tử vong, dĩ nhiên là chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn, cũng như nguồn lực y tế cần thiết”, Mukherjee nói.

Một số thi thể nạn nhân Covid-19 được đem chôn thay vì hỏa thiêu.

Năng lực xét nghiệm của Ấn Độ hiện nay tăng đáng kể so với giai đoạn xảy ra làn sóng lây nhiễm đầu tiên. Cùng thời điểm này năm ngoái, Ấn Độ xét nghiệm chưa tới nửa triệu mẫu mỗi ngày. Còn bây giờ, Ấn Độ đạt mức xét nghiệm 2 triệu mẫu/ngày.

Tuy nhiên, con số này vẫn còn rất khiêm tốn đối với một quốc gia có gần 1,4 tỷ dân như Ấn Độ. “Điều đó có nghĩa là rất nhiều người mắc Covid-19 chưa được xét nghiệm. Phải cần thêm thời gian mới biết thực sự có bao nhiêu người nhiễm”, Tiến sĩ Soumya Swaminathan, nhà khoa học làm việc tại Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nói.

Tiến sĩ Swaminathan cũng đồng tình rằng số ca nhiễm thực tế ở Ấn Độ phải gấp 20-30 lần so với con số thống kê hiện nay. Như vậy, số ca nhiễm ở Ấn Độ hiện nay có thể lên tới 529 triệu, theo CNN.

