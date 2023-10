CNN: 2.000 lính thủy đánh bộ Mỹ áp sát bờ biển Israel

Hãng tin CNN hôm nay (17/10) dẫn nguồn tin quốc phòng Mỹ xác nhận, 2.000 binh sĩ phản ứng nhanh thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đang được triển khai tới gần bờ biển Israel trên tàu chiến, động thái giúp phô trương sức mạnh quân sự của Washington tại Trung Đông.

Binh sĩ Mỹ di chuyển về hướng một tàu đổ bộ trên biển. Ảnh minh họa: U.S. Marine Corps

Mỹ gần đây gửi thông điệp đến Iran và lực lượng Hezbollah ở Lebanon về việc họ không nên có các hoạt động quân sự chống lại Israel. Washington cũng đang tìm cách ngăn xung đột giữa Israel và Hamas lan rộng, đồng thời cảnh báo Tel Aviv không chiếm đóng Dải Gaza.

Chỉ trong ít ngày qua, Mỹ đã triển khai tới 2 nhóm tác chiến tàu sân bay tới khu vực Đông Địa Trung Hải. Washington coi sự hiện diện của họ sẽ "răn đe các thế lực thù địch chống Israel".

Theo một số quan chức quốc phòng Mỹ mà CNN dẫn lời, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trực tiếp yêu cầu việc chuẩn bị triển khai khoảng 2.000 binh sĩ đến sát Israel để thực hiện các nhiệm vụ như hỗ trợ y tế và hậu cần.

Washington nhiều lần khẳng định họ sẽ không triển khai lực lượng tham gia bất cứ hoạt động chiến đấu trực tiếp nào trong cuộc xung đột giữa Hamas-Israel, nhưng đang khẩn trương cung cấp cho Israel thêm vũ khí và đạn dược.

Xung đột ở Dải Gaza bùng phát sau khi Hamas ngày 7/10 phóng loạt rocket rồi mở đợt tấn công phối hợp bằng đường bộ, đường không và đường biển vào Israel. Israel đáp trả bằng cách phát động chiến dịch không kích ồ ạt vào Dải Gaza và phong tỏa toàn diện khu vực này.

Tình hình nhân đạo tại Dải Gaza đang diễn biến xấu đi nhanh chóng khi hàng trăm ngàn người sinh sống tại đây hoảng loạn di chuyển về phía gần biên giới Ai Cập. Họ bỏ lại nhà cửa để sơ tán trong tình trạng không đủ thực phẩm, không nước sạch và thuốc men cạn kiệt.

Ngày 16/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo nước, điện và nhiên liệu tại Dải Gaza hiện chỉ còn đủ dùng trong 24 giờ. WHO kêu gọi mở đường để đoàn xe viện trợ đang mắc kẹt ở cửa khẩu Rafah tại biên giới với Ai Cập được phép đi vào Dải Gaza.

Hiện cửa khẩu Rafah là điểm duy nhất lưu thông Dải Gaza với bên ngoài mà không nằm trong tầm kiểm soát của Israel. Tuy nhiên, các bên vẫn bất đồng về cách thức di chuyển của các đoàn xe qua biên giới và cơ chế đảm bảo an ninh cho lực lượng cứu trợ.

RiaNovosti sáng 17/10 (giờ Hà Nội) cho biết, Nga đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự thảo nghị quyết về xung đột Israel-Hamas, trong đó kêu gọi ngừng bắn lập tức ở Dải Gaza vì lí do nhân đạo và nhận được sự ủng hộ của nhóm các quốc gia Arab. Tuy nhiên, văn kiện không được thông qua do vấp phải sự phản đối của Mỹ, Anh, Pháp và Nhật Bản.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]