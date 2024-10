Chiến lược phòng bị của Israel và Iran trước nguy cơ chiến tranh

Israel phá ‘mạng lưới gián điệp’ trong nước làm việc cho Iran Ngày 21-10, các công tố viên Israel cho biết 7 công dân Israel đã bị bắt vào tháng trước với cáo buộc làm gián điệp cho Iran trong suốt 2 năm, thực hiện hàng trăm nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tehran, theo tờ The Times of Israel. Những nghi phạm, tất cả đều là cư dân TP Haifa và miền bắc Israel, di cư từ Azerbaijan, trong đó có 1 người lính đào ngũ và 2 trẻ vị thành niên từ 16-17 tuổi. Các nhà chức trách cho biết các nghi phạm đã thực hiện khoảng 600 nhiệm vụ gián điệp trong 2 năm. Các nghi phạm bị cáo buộc chụp ảnh và thu thập thông tin về các căn cứ và cơ sở của Lực lượng Phòng vệ Israel, bao gồm trụ sở quốc phòng Kirya ở Tel Aviv và các căn cứ không quân Nevatim và Ramat David. Một số địa điểm mà các nghi phạm bị cáo buộc do thám đã bị nhắm đến kể từ khi xung đột ở Dải Gaza bùng nổ hồi năm ngoái. Các nghi phạm cũng bị cáo buộc thu thập thông tin về các khẩu đội Vòm Sắt (Iron Dome), cảng và cơ sở hạ tầng năng lượng của Israel, bao gồm nhà máy điện ở Hadera. Ngoài ra, các nghi phạm được cho là đã báo cáo với phía Iran về tác động trực tiếp sau cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel hồi tháng 4 - thông tin có thể giúp Tehran cải thiện độ chính xác trong các cuộc tấn công trong tương lai. Các nghi phạm cũng bị cáo buộc thu thập thông tin cho các đầu mối liên lạc Iran về một số công dân Israel, bao gồm một nhân vật an ninh cấp cao và có thể là một phần của âm mưu ám sát nhân vật này. Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.