Chi tiết cuộc bỏ phiếu sáp nhập Nga của 4 vùng ở Ukraine

Thứ Sáu, ngày 23/09/2022 14:38 PM (GMT+7) Chia sẻ

Ngày 23/9, các điểm bỏ phiếu trưng cầu dân ý về nguyện vọng sáp nhập vào Liên bang Nga bắt đầu mở cửa tại 4 vùng ở Ukraine, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia.

Binh sĩ ở DPR làm nhiệm vụ bên ngoài một điểm bỏ phiếu.

"Các điểm bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc gia nhập Liên bang Nga bắt đầu mở cửa trên khắp lãnh thổ Cộng hòa tự xưng Lugansk (LPR) từ 8h ngày hôm nay (12 giờ, giờ Việt Nam)", ủy ban bầu cử LPR thông báo.

Chính quyền thân Nga tại tỉnh Zaporizhzhia, miền nam Ukraine, cũng thông báo các điểm bỏ phiếu đã bắt đầu mở cửa. DPR và vùng Kherson cũng có tuyên bố tương tự.

Do giới hạn thời gian và các vấn đề kỹ thuật, ủy ban bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu quyết định sử dụng phiếu bầu giấy và không chấp nhận hình thức bỏ phiếu trực tuyến.

Người dân ở các vùng ly khai và các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine sẽ chỉ trực tiếp đi bỏ phiếu vào ngày 27/9, ngày cuối cùng tổ chức trưng cầu dân ý. Trong những ngày khác, quan chức bầu cử đến gõ cửa từng nhà và nhận lá phiếu của người dân vì lý do an ninh.

Trong lá phiếu, cư dân DPR và LPR sẽ trả lời câu hỏi có hay không về việc "ủng hộ nước cộng hòa gia nhập Nga với tư cách là một thực thể liên bang".

Cuộc bỏ phiếu diễn ra từ ngày 23 - 27/9.

Cư dân ở vùng Kherson và Zaporizhzhia sẽ trả lời câu hỏi có hay không về việc "ủng hộ tách khỏi Ukraine, thành lập nhà nước độc lập, sau đó gia nhập Nga với tư cách là một thực thể liên bang", theo hãng thông tấn Nga TASS.

Ở DPR và LPR, lá phiếu sẽ chỉ được in bằng tiếng Nga, ngôn ngữ chính của hai vùng này. Ở Kherson và Zaporizhzhia, lá phiếu sẽ được in bằng cả tiếng Nga và tiếng Ukraine.

Do tình hình chiến sự phức tạp và các đợt nã pháo liên tục từ Ukraine, nhiều người dân vùng Donbass, Kherson và Zaporizhzhia đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán. Những người này sẽ có cơ hội bỏ phiếu ở phạm vi ngoài lãnh thổ của vùng, bao gồm bỏ phiếu ở Nga.

Giới chức DPR đã thành lập 450 điểm bỏ phiếu và 200 điểm khác ở Nga phục vụ những người sơ tán. Cư dân LPR sẽ bỏ phiếu ở 461 điểm, cũng như 201 điểm đặt trên khắp lãnh thổ Nga.

Chính quyền thân Nga ở vùng Zaporizhzhia thông báo thành lập 394 điểm bỏ phiếu trên địa bàn và 58 điểm ở Nga và các nơi khác. Người dân ở vùng Kherson có cơ hội bỏ phiếu ở Crimea và nhiều thành phố ở Nga, bao gồm Moscow.

Ủy ban bầu cử vùng Kherson ước tính khoảng 750.000 người sẽ tham gia bỏ phiếu. Vùng Zaporizhzhia cũng ghi nhận 750.000 người dự kiến tham gia bỏ phiếu. Chính quyền DPR đã in 1,5 triệu lá phiếu cho người dân.

Chính quyền thân Nga ở 4 vùng trên đều khẳng định cam kết thực hiện trưng cầu dân ý một cách minh bạch và hợp pháp, có sự hiện diện của các quan sát viên quốc tế.

Nga cũng cử quan sát viên trực tiếp tới giám sát cuộc bỏ phiếu, bao gồm các thành viên ở Hạ viện.

An ninh được thắt chặt vì 4 vùng ly khai lo ngại các đợt tập kích từ quân đội Ukraine. Vladimir Rogov, chủ tịch phong trào "Chúng ta cùng với nước Nga", nói vùng Zaporizhzhia đã chuyển sang trạng thái sẵn sàng phòng vệ, với sự hiện diện của các trang thiết bị quân sự hạng nặng và các hệ thống phòng không được kích hoạt.

Lối vào các thành phố lớn trên địa bàn đã được gia cố an ninh. Tất cả các điểm bỏ phiếu đều được giám sát chặt chẽ bởi các đội ngũ rà phá bom mìn.

Ở vùng Kherson, các khu vực bỏ phiếu do cảnh sát địa phương và Vệ binh Quốc gia Nga làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh.

Theo kết quả khảo sát qua điện thoại do Viện Tiếp thị Xã hội (INSOMAR) thực hiện vào ngày 19/9, khoảng 80% cư dân vùng Zaporizhzhia và Kherson ủng hộ sáp nhập vào Nga. Con số này là 90% ở LPR và 91% ở DPR. Cuộc khảo sát có khoảng 4.000 người tham gia, theo TASS.

Nguồn: https://arttimes.vn/the-gioi/chi-tiet-cuoc-bo-phieu-sap-nhap-nga-cua-4-vung-o-ukraine-c14a12958....Nguồn: https://arttimes.vn/the-gioi/chi-tiet-cuoc-bo-phieu-sap-nhap-nga-cua-4-vung-o-ukraine-c14a12958.html