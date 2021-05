Chi phí "khủng" vận hành chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ

Thứ Ba, ngày 26/02/2019 21:45 PM (GMT+7)

Một phần hoặc toàn bộ chi phí cho việc vận hành Không lực Một (Air Force One) sẽ được chi trả bằng tiền thuế thu được từ ngân sách nhà nước

Chính phủ Mỹ đầu tư khoảng 2 tỷ USD để chế tạo một chiếc Air Force One, máy bay chuyên chở tổng thống Mỹ công du và chi hơn 200.000 USD cho một giờ bay của chuyên cơ.

Một phần hoặc hoặc toàn bộ chi phí cho việc vận hành Air Force One sẽ được chi trả bằng tiền thuế thu được từ ngân sách nhà nước, bất kể khi máy bay của tổng thống được sử dụng cho các chuyến đi chính thức hoặc không chính thức và các chuyến đi vì mục đích chính trị.

Chi phí cụ thể của Air Force One

Chi phí cho mỗi giờ bay của Air Force One là 200.000 USD bao gồm chi phí cho nhiên liệu, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật, thực phẩm và chỗ ở cho phi công và phi hành đoàn cùng các chi phí hoạt động khác như sử dụng thiết bị liên lạc đặc biệt.

Ngoài trả chi phí bay mỗi giờ của Air Force One, tiền thuế thu được từ ngân sách nhà nước còn được dùng để trả lương cho nhân viên Mật vụ và các trợ lý khác đi cùng tổng thống. Trong trường hợp có hơn 75 người đi cùng tổng thống, chính phủ liên bang sẽ sử dụng thêm máy bay chở khách để chở họ.

Chuyến đi chính thức là gì?

Ví dụ phổ biến nhất về việc sử dụng Air Force One một cách chính thức của tổng thống là đi khắp nước Mỹ để tiếp xúc người dân nhằm giành được sự ủng hộ của họ đối với những chính sách của ông. Ví dụ khác là các chuyến công du nước ngoài để gặp gỡ những nhà lãnh đạo của các quốc gia khác, chẳng hạn như chuyến đi của Tổng thống Barack Obama trên Air Force One tới Ấn Độ năm 2010.

Theo Vụ Khảo cứu Quốc hội Mỹ (CRS), khi tổng thống đi công du chính thức, tất cả các chi phí của Air Force One bao gồm tiền ăn ở và thuê ô tô sẽ được chi trả bởi tiền thuế từ ngân sách nhà nước. Ngoài ra, chi phí đi lại cho gia đình và nhân viên trực tiếp của tổng thống cũng được thanh toán bằng tiền thuế.

Chuyến đi chính trị là gì?

Ví dụ phổ biến nhất về chuyến đi chính trị trên Air Force One là khi tổng thống di chuyển đến một địa điểm nào đó với vai trò là nhà lãnh đạo của đảng chính trị của ông, chứ không phải là tổng tư lệnh bên chính quyền. Các chuyến đi như vậy được thực hiện với mục đích tham dự những sự kiện gây quỹ, vận động tranh cử hoặc các buổi tiệc.

Khi Air Force One được sử dụng cho mục đích chính trị, tổng thống thường hoàn trả cho chính phủ chi phí về thức ăn, chỗ ở và đi lại. Tổng thống hoặc chiến dịch bầu cử của ông sẽ trả lại một khoản tiền “tương đương với tiền vé máy bay họ phải trả nếu sử dụng một hãng hàng không thương mại”, theo CRS.

Theo Associated Press, tổng thống hoặc chiến dịch của ông không phải chi trả toàn bộ chi phí hoạt động của Air Force One. Họ thanh toán dựa trên số người lên máy bay. Chi phí liên quan đến lực lượng mật vụ và việc vận hành Air Force One vẫn được thanh toán bởi tiền thuế từ ngân sách nhà nước.

Hai máy bay Air Force One mới nhất, có cùng mẫu 747-8, đều được Boeing trang bị với tổng chi phí khoảng 3,9 tỷ USD và sẽ được đưa vào vận hành năm 2021.