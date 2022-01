Cảnh sát Mỹ đang ngủ trong xe, mở mắt ra phát hiện bị trúng đạn vào đầu từ bao giờ

Thứ Ba, ngày 04/01/2022 06:00 AM (GMT+7)

Vụ việc khó tin xảy ra vào đúng ngày đầu năm mới 2022.

Vỏ đạn được phát hiện ở hiện trường vụ cảnh sát Mỹ bị bắn vào đầu đúng ngày 1/1/2022. Ảnh: NYPD

Theo Daily Mail, một sĩ quan thuộc Sở cảnh sát thành phố New York (NYPD) bị bắn vào đầu khi đang ngủ trong ô tô ở khu dân cư East Harlem, thành phố New York, bang New York, sáng ngày 1/1/2022.

Sĩ quan cảnh sát Keith, vừa kết thúc ca làm việc đêm giao thừa tại khu vực phụ trách, quyết định chợp mắt ngay trong xe cảnh sát để nghỉ ngơi trước khi làm tiếp ca sáng sớm hôm sau.

Khoảng 6h15 sáng hôm sau, Keith thức dậy và nhận thấy cửa kính xe bị vỡ và máu chảy rất nhiều ở đầu mình. Dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng sĩ quan này vẫn đủ tỉnh táo gọi cầu cứu. Một đồng nghiệp đã tới hỗ trợ, đưa Keith vào cấp cứu tại bệnh viện Presbyterian New York.

Các bác sĩ đã gắp mảnh đạn khỏi đầu của Keith. Sĩ quan này sau đó được chẩn đoán bị nứt hộp sọ. May mắn, vết thương không nguy hiểm tới tính mạng hay để lại di chứng nghiêm trọng về sau.

Vụ việc xảy ra vào ngày đầu tiên của năm 2022 và cũng là ngày đầu tân thị trưởng thành phố New York Eric Adams nhậm chức.

Phát biểu bên ngoài bệnh viện, nơi sĩ quan Keith được điều trị, ông Adams tuyên bố quyết tâm chấm dứt nạn bạo lực súng đạn trên đường phố New York trong nhiệm kỳ của mình.

"Chúng ta không chỉ truy lùng khẩu súng (hung khí) mà còn phải tìm ra kẻ sử dụng khẩu súng đó. Chúng ta cũng cần phải truy lùng những kẻ muốn phá hủy thành phố này bằng súng đạn và bạo lực", tân thị trưởng thành phố New York nói.

Nguồn: http://danviet.vn/canh-sat-my-dang-ngu-trong-xe-mo-mat-ra-phat-hien-bi-trung-dan-vao-dau-tu-bao-...Nguồn: http://danviet.vn/canh-sat-my-dang-ngu-trong-xe-mo-mat-ra-phat-hien-bi-trung-dan-vao-dau-tu-bao-gio-50202241558891.htm