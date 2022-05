Campuchia: Ngư dân bị sốc với con vật 180 kg câu được ở sông Mekong

Con cá dài 4 mét, nặng 180 kg bị bắt khi nuốt một con cá nhỏ đã mắc câu vào cần của ngư dân Campuchia từ trước đó.

Ngư dân Campuchia bất ngờ câu được con cá đuối nước ngọt khổng lồ nặng 180 kg ở sông Mekong. Ảnh: Wonders of the Mekong Project

Tờ Bangkok Post hôm 11/5 dẫn lời các nhà khoa học cho biết, các ngư dân Campuchia đã bị sốc khi vô tình câu được một con cá đuối nước ngọt khổng lồ ở sông Mekong vào tuần trước.

Con cá đuối cái - nặng 180 kg, dài 4 mét - là một trong những loài cá nước ngọt lớn và quý hiếm nhất ở Đông Nam Á. Nó bị bắt ở khúc sông Mekong chảy qua tỉnh Stung Treng của Campuchia, khi nuốt một con cá nhỏ vốn đã dính câu của ngư dân từ trước đó.

Các ngư dân sau đó gọi cho một nhóm chuyên gia quốc tế, thuộc dự án Wonders of the Mekong (tạm dịch: Kỳ quan sông Mekong) do Mỹ tài trợ. Nhóm này cùng các ngư dân Campuchia đã gỡ con cá đuối khổng lồ khỏi lưỡi câu, đo độ dài, cân nặng trước khi thả nó về sông Mekong.

Zeb Hogan, người đứng đầu dự án Wonders of the Mekong, cho biết, sông Mekong là môi trường sống quan trọng của rất nhiều sinh vật lớn nhỏ, nhưng còn rất nhiều điều về hệ sinh thái dưới nước của con sông mà chúng ta chưa biết.

"Đó là một thế giới không thể trông thấy và có nhiều điều chưa được khám phá", ông Hogan nói.

Hơn 1.000 loài cá sinh sống ở sông Mekong và cá đuối nước ngọt không phải loài khổng lồ duy nhất ở đây. Các nhà nghiên cứu thuộc dự án cho biết, ở vị trí bắt được con cá đuối khổng lồ, có những chỗ sâu tới 80 mét. Rất có thể còn nhiều sinh vật lớn hơn ở những chỗ này.

