Thêm cá voi sát thủ có biểu hiện lạ khiến nhà khoa học đau đầu

Thứ Tư, ngày 15/08/2018 13:30 PM (GMT+7)

Thế giới động vật Sự kiện:

Các nhà khoa học hết sức lo lắng bởi cá voi sát thủ 3 tuổi nằm trong đàn có nguy cơ tuyệt chủng đã bỏ ăn mấy ngày, dù được cho ăn bằng món cá hồi sống khoái khẩu.

Cá voi sát thủ J50 bơi cùng cá mẹ trong đàn.

Theo Daily Mail, các nhà khoa học đã thả cá hồi sống ngay trước mặt con cá voi sát thủ được gọi là J50. Nhưng cá voi không hề đả động đến những con cá hồi.

Việc cho ăn là một phần trong các nỗ lực của nhóm nghiên cứu nhằm cứu sống loài cá voi sát thủ có nguy cơ tuyệt chủng. Các nhà nghiên cứu đã tiêm thuốc cho cá hồi bằng cách dùng phi tiêu.

Các nhà khoa học cũng thử tiêm thuốc vào cá hồi, thả ra biển cho cá voi ăn nhưng con cá voi không hề ăn uống gì suốt nhiều ngày.

Nhà sinh vật học Brad Hanson nói cả nhóm sẽ chờ cho đàn cá voi sát thủ vào vùng biển của bang Washington, trước khi thử các cách tiếp theo.

Đàn cá voi sát thủ này đã gặp khó khăn trong nhiều năm qua vì số lượng cá hồi Chinook giảm mạnh, ô nhiễm môi trường và tiếng ồn từ các tàu thuyền.

Đàn cá voi hiện chỉ còn 75 cá thể, mức thấp nhất trong hơn 3 thập kỷ qua. Theo quan sát của nhóm nghiên cứu, cá voi J50 vẫn bơi cùng đàn nhưng tỏ ra mệt mỏi và “không được ổn cho lắm”.

Các nhà nghiên cứu thả cá hồi sống xuống trước mặt cá voi J50.

Con cá voi còn để lộ ra hộp sọ, dấu hiệu cho thấy nó bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Trong lần cho ăn gần đây nhất, nhóm nghiên cứu di chuyển cách J50 voi 100 mét và thả cá hồi sống xuống trước mặt chúng.

“Không rõ là nó không muốn ăn hay không nhận thấy những con cá hồi”, Hanson nói. Dù vậy, những con cá voi khác trong đàn đã phản ứng với cá hồi.

J50 là con cá voi sát thủ sống cùng đàn với cá voi J35. Đây là cá voi cái đã khiến nhiều người trên thế giới xúc động vì hành trình mang xác con non suốt 1.600km trong 17 ngày.

Trong suốt thời gian này, các nhà khoa học Mỹ quan sát cá voi từ xa mà không can thiệp. “Chúng tôi nghĩ tốt nhất là không nên can thiệp, lấy xác con non đi”, Hanson giải thích. “Không chắc là cách đó có thể thành công”.