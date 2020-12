Bộ sưu tập máy bay tư nhân "sang - xịn" của Tổng thống Trump

Thứ Tư, ngày 30/12/2020 19:50 PM (GMT+7)

Tổng thống Mỹ sở hữu chiếc chuyên cơ Air Force One, loại máy bay có thể tiếp nhiên liệu trên không và có phòng tổng thống.

SCMP đưa tin trong suốt nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quá quen thuộc với chiếc máy bay Air Force One chuyên phục vụ các chuyến công tác, công du của người đứng đầu Nhà Trắng. Được biết, chiếc máy bay phản lực trị giá 100 triệu USD của riêng ông có dây an toàn làm bằng vàng và có rạp chiếu phim mini.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump đã sử dụng hai máy bay dòng Boeing 747-200B được tùy chỉnh rất nhiều, hay còn được gọi là Air Force One để phục vụ việc di chuyển an toàn.

Các máy bay đều được thiết kế 3 tầng với không gian rộng đáng kinh ngạc 4.000 m2 và diện tích mặt sàn lên đến 371 m2. Máy bay cũng có phòng tổng thống riêng bao gồm một văn phòng, nhà vệ sinh và phòng hội nghị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng trước chuyên cơ Air Force One vào tháng 2/2020. Ảnh: Reuters.

Do Cơ quan Mật vụ, các cố vấn cấp cao và giới truyền thông đều thường xuyên đi cùng tổng thống nên chiếc chuyên cơ Air Force One cũng có khu vực riêng dành cho khách. Ngoài ra, chiếc chuyên cơ này còn sở hữu một khu y tế có phòng phẫu thuật nếu bác sĩ thường trực cần tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Tối đa 70 khách có thể tham gia cùng tổng thống vào bất kỳ thời điểm nào và tất nhiên, họ sẽ không phải lo về chuyện ăn uống khi có hai nhà bếp trên máy bay có thể cung cấp thức ăn cho 100 người.

Về thông số kỹ thuật, chuyên cơ Air Force One có tầm hoạt động khoảng 12.600 km (6.800 hải lý) và chứa các thiết bị thông tin liên lạc tiên tiến bao gồm các thiết bị điện tử chống xung điện từ và có thể hoạt động như một trung tâm chỉ huy nếu được yêu cầu.

Máy bay phản lực của Tổng thống Trump

Tổng thống Trump thường xuyên sử dụng chiếc Boeing 757 trị giá 100 triệu USD của mình để đi du lịch. Trong khi một chiếc Boeing cỡ này thường có thể chứa 200 người, chiếc máy bay tân trang lại chỉ chứa 43 hành khách và có tầm bay 7.600 km (4.100 hải lý).

Trong khi chuyên cơ Air Force One có khả năng tiếp nhiên liệu trên không thì chiếc Boeing này có thể bay trong 8 giờ trong phạm vi 4.800 km (3.000 hải lý).

Chiếc chuyên cơ Air Force One của tổng thống. Ảnh: Bloomberg.

Hầu hết không gian trên tàu là phòng ngủ, phòng khách và phòng ăn. Và mặc dù nó không an toàn như Air Force One, nhưng nó chắc chắn sang trọng hơn. Tất cả các dây an toàn đều được làm bằng vàng 24 carat (cũng như đồ đạc của phòng tắm và các chi tiết khác) và khu vực tiếp khách thậm chí còn có hệ thống giải trí rạp chiếu phim đầy đủ.

Ông Trump cũng sở hữu một chiếc Cessna Citation X, một chiếc máy bay chỉ chứa được 9 người và được cho là một trong những máy bay nhanh nhất thế giới với vận tốc 1.100km/h (705mph), thấp hơn một chút so với tốc độ âm thanh. Nó có thể bay ở độ cao 15.500 mét (51.000ft).

Các loại trực thăng của Tổng thống Trump

Ngoài các máy bay của mình, ông Trump còn sở hữu 3 trực thăng Sikorsky S-76 ở các địa điểm là New York, Florida và Scotland. Những chiếc trực thăng này để phục vụ các thành viên trong câu lạc bộ và khách của ông.

Trực thăng Sikorsky S-76. Ảnh: Business Insider.

Giống như các máy bay tư nhân khác của tổng thống, dòng chữ "TRUMP" được in chìm khắp bên ngoài, đảm bảo không ai có thể nhầm máy bay trực thăng có tông màu đỏ, trắng và xanh đặc biệt của ông với người khác.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/bo-suu-tap-may-bay-tu-nhan-sang-xin-cua-tong-thong-...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/bo-suu-tap-may-bay-tu-nhan-sang-xin-cua-tong-thong-trump-a350985.html