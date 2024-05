Bị kết tội hình sự, liệu ông Trump có phải ngồi tù?

Ông Trump bị mất những quyền gì sau khi bị kết tội hình sự? Theo quy định của bang New York, nơi ông Trump bị xét xử, bị cáo bị kết tội sẽ mất quyền sở hữu súng hợp pháp. Quy định sửa đổi năm 2021 cũng nêu rõ ông Trump sẽ mất quyền bỏ phiếu bầu cử với tư cách là công dân Mỹ kể từ ngày chấp hành án phạt tù cho đến khi được trả tự do. Tuy vậy, ông Trump vẫn được phép tranh cử tổng thống vì Hiến pháp Mỹ không cấm những người bị kết án, đang thụ án tù hoặc có tiền án, tiền sự tranh cử trừ khi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như phản quốc. Ông Trump cũng có quyền được yêu cầu tại ngoại trong quá trình nộp đơn kháng cáo. Theo truyền thông Mỹ, do các tội danh của ông Trump được truy tố ở cấp tiểu bang, ông Trump sẽ không thể đơn giản ký lệnh ân xá cho chính mình nếu tái đắc cử Tổng thống. Luật pháp Mỹ chỉ cho phép một tống thống ký lệnh ân xá ở cấp độ liên bang. Nhưng ông Trump sẽ được hoãn thời gian thi hành án tù trong nhiệm kỳ tổng thống.