Bất ngờ với sức mạnh 'nghĩa vụ tiêm chủng'

Theo thống kê của WHO, ở khu vực Tây Âu thì tỉ lệ tiêm ngừa đầy đủ hiện khoảng 60% dân số, trong khi các nước ở Đông Âu chỉ khoảng 30%. Lý do lớn nhất là khó tiếp cận nguồn cung vaccine, bên cạnh đó còn có tâm lý e ngại về độ an toàn của vaccine. Dịch ở châu Âu xấu đi nguy hiểm Đài NBC dẫn lời Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phụ trách khu vực châu Âu, Hans Kluge cho biết xu hướng gia tăng ca nhiễm mới mỗi ngày ở châu Âu xuất hiện từ đầu tháng 11, khi mùa đông bắt đầu. Chỉ trong tuần qua, châu Âu ghi nhận hơn 2 triệu ca nhiễm. Các điểm nóng là Nga, Đức và Anh, với số ca nhiễm mới trung bình dao động 20.000-50.000. Một số nước khác như Hà Lan, Bỉ ít nghiêm trọng hơn nhưng mỗi ngày cũng ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm mới, nhiều hơn các nước ở những châu lục khác. Một báo cáo của WHO công bố hồi tuần trước cũng báo động về số ca tử vong ở châu Âu. Trong số 50.000 người chết vì COVID-19 ghi nhận trên toàn cầu từ ngày 7 đến 13-11 thì chỉ có châu Âu là tăng 5%, với Na Uy tăng 67% và Slovakia tăng 38%. Một nghiên cứu của nhóm chuyên gia từ Trung tâm Nghiên cứu vệ sinh và y học nhiệt đới London (Anh) đăng trên chuyên san Nature cảnh báo nếu cứ tiếp tục đà lây lan như hiện nay thì châu Âu tới cuối năm 2021 sẽ có thêm 1 triệu người nhiễm trở nặng phải nhập viện và 300.000 người trong số đó sẽ chết.