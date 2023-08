Bất ngờ với kẻ tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria

Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn của IS thông báo trên kênh Telegram hôm 3-8 rằng Quraishi đã bị giết trong một cuộc đấu súng với nhóm Hồi giao cực đoan Hayat Tahrir al Sham (HTS) ở Tây Bắc Syria.

IS không nêu chi tiết và thời điểm xảy ra vụ việc.

Người phát ngôn của IS thông báo trên kênh Telegram hôm 3-8 rằng thủ lĩnh IS Quraishi đã bị giết trong một cuộc đấu súng. Ảnh: Twitter

Người phát ngôn này cũng đồng thời cáo buộc nhóm Hồi giáo đối thủ đóng vai trò là đặc vụ của tình báo Thổ Nhĩ Kỳ. IS vẫn chưa đưa ra thông tin chi tiết nào về thủ lĩnh mới.

Đây dường như là thông báo chính thức đầu tiên của IS về số phận của thủ lĩnh Abu Hussein al-Husseini al-Quraishi kể từ khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết hồi tháng 4 rằng lực lượng tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt người này ở Syria.

Ông Erdogan cho biết tổ chức tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đã theo dõi Quraishi trong một thời gian dài.

Abu Hussein al-Husseini al-Quraishi lên nắm quyền vào tháng 11-2022 sau khi thủ lĩnh tối cao IS là Abu Bakr al-Baghdadi bị giết cũng tại Syria.

Các tay súng IS vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở cả Syria và Iraq. Hàng ngàn tay súng còn lại của IS trong những năm gần đây chủ yếu ẩn náu ở các vùng xa xôi của cả Syria và Iraq.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu cùng với một liên minh do người Kurd lãnh đạo được gọi là Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) vẫn đang thực hiện các cuộc tấn công chống lại lực lượng IS ở Syria.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]