Bão Milton quét qua nước Mỹ với sức tàn phá khủng khiếp

Tối 9 và sáng 10-10 (giờ Mỹ), cơn bão Milton - một trong những cơn bão có sức tàn phá lớn nhất từng được ghi nhận tại Mỹ - đã đổ bộ vào bang Florida và gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng.

Thiệt hại khủng khiếp

Theo bản cập nhật của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC) đến 0 giờ 30 sáng 10-10 (giờ Mỹ), cường độ bão đã giảm xuống cấp 1 theo thang bão Saffir-Simpson với sức gió là 144 km/giờ, đài CNN đưa tin.

NHC cho biết tâm bão sẽ di chuyển ra xa bờ biển phía đông Florida trước khi trời sáng, mưa và gió sẽ dần yếu đi vào buổi sáng. Tuy nhiên cơ quan này lưu ý rằng bão Milton tiếp tục gây ra lũ lụt nguy hiểm và gió mạnh trên khắp miền trung Florida.

Đường phố TP Fort Myers, bang Florida (Mỹ) ngập lụt ngày 9-10 do bão Milton. Ảnh: GETTY IMAGES

Cường độ cơn bão Milton đã giảm từ cấp 3 xuống cấp 1 vài giờ sau khi tâm bão đổ bộ vào Florida lúc 8 giờ 30 tối 9-10 (giờ Mỹ). Bão Milton mang theo gió mạnh và mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực.

Dù bão hạ cấp nhưng NHC tình trạng khẩn cấp lũ quét vẫn tiếp diễn. Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã yêu cầu người dân “ở yên” khi bão Milton tiếp tục di chuyển qua Florida, đồng thời cảnh báo “các tình huống đe dọa đến tính mạng” vẫn không thay đổi.

Đài NBC News đưa tin về hai người thiệt mạng ở TP Fort Pierce (bờ biển phía đông của Florida) sau khi lốc xoáy quét qua TP này. Cảnh sát trưởng Quận St. Lucie (Florida) - ông Keith Pearson không nêu chi tiết về số thương vong do bão Milton gây ra ở Florida, nhưng xác nhận “có người tử vong”. “Chúng tôi sẽ không tiết lộ con số cụ thể, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng có nhiều hơn một người đã thiệt mạng” - ông Pearson nói.

Vị cảnh sát này lưu ý rằng khoảng 200 quan chức và lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người bị mắc kẹt ở Fort Pierce và các đội tìm kiếm và cứu hộ phải đối mặt với gió mạnh 80 km/giờ và mưa lớn trong quá trình cứu hộ.

Theo ông Pierce, hàng trăm ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn do lốc xoáy hoành hành trên toàn bộ tiểu bang.

Thống đốc bang Florida - ông Ron DeSantis cũng nói rằng bão Milton đã gây ra khoảng 19 cơn lốc xoáy, gây thiệt hại ở nhiều quận và phá hủy khoảng 125 ngôi nhà tại Florida. CNN dẫn thông tin từ trang web PowerOutage.us rằng đến 2 giờ sáng 10-10 (giờ Mỹ), có khoảng 2,8 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở Florida bị mất điện.

Nhiều công trình ở hư hại nghiêm trọng sau khi cơn bão quét qua. Theo tờ The New York Times, gió lớn đã thổi bay mái của Sân vận động Tropicana ở TP St. Petersburg (Florida). Cần cẩu tại một công trường ở Petersburg bị ngã và đập vào một tòa nhà nhưng may mắn không có thương vong.

Ngoài ra, bão Milton cũng kéo theo lượng mưa kỷ lục đã làm mực nước dâng cao, nhấn chìm nhiều con phố ở Florida.

Milton là cơn bão thứ ba tấn công Florida trong năm nay, sau bão Francine và Helene. Hiện tượng 3 cơn bão đổ bộ vào Florida cùng năm đến nay chỉ được ghi nhận 5 lần, vào các năm 1871, 1886, 1964, 2004 và 2005.

Chuẩn bị khắc phục hậu quả

Ngày 10-10, các quan chức TP Sarasota (bang Florida) cảnh báo tình hình vẫn còn khó khăn và kêu gọi người dân tiếp tục trú ẩn bên trong khi cơn bão Milton tiếp tục di chuyển.

Cây cối ngã đổ tại TP Fort Myers, bang Florida (Mỹ) do bão Milton ngày 9-10. Ảnh: AFP

Phó thị trưởng Sarasota - bà Jen Ahearn-Koch nói với CNN rằng đã có báo cáo về tình trạng lũ lụt trên khắp thành phố, mất điện và cây đổ. Bà Ahearn-Koch lưu ý rằng sau khi mắt bão đi qua, người dân nên tiếp tục ở trong nhà vì dự kiến ​​vẫn còn gió mạnh và mưa trong nhiều giờ.

“Mọi người nên thực sự nghiêm túc ứng phó bão. Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi tình hình khó khăn” - bà Ahearn-Koch nhấn mạnh, đồng thời cho biết khi tình hình an toàn hơn, các đội cứu hộ của TP sẽ bắt đầu đánh giá thiệt hại.

Rạng sáng 10-10 (giờ Mỹ), Thị trưởng TP Gulfport (bang Florida) - ông Sam Henderson nói rằng TP này đã hứng chịu sức gió và lượng mưa “khủng khiếp”. “Đây chắc chắn là những đợt gió mạnh nhất mà tôi từng thấy kể từ khi đến Florida. Chúng tôi đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất, gió đang yếu dần, nhưng vẫn còn những cơn gió giật mạnh. Chúng tôi đang bắt đầu thấy ánh sáng cuối đường hầm” - ông Henderson nói thêm.

Trước đó, Thống đốc DeSantis cho biết Florida đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bão Milton và khắc phục thiệt hại sau khi bão đi qua. Cụ thể, theo ông DeSantis, hàng trăm nhân viên tìm kiếm và cứu hộ cùng 180 xe lội nước đã được triển khai tại các địa điểm. Hơn 6.000 thành viên Vệ binh Quốc gia Florida và 3.000 người từ các tiểu bang khác đã sẵn sàng, 50.000 thợ điện cũng sẵn sàng làm việc để khôi phục nguồn điện sau cơn bão.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trao đổi với ông DeSantis, Thị trưởng TP Tampa - bà Jane Castor và các quan chức địa phương khác trong suốt thời gian bão đổ bộ. Ông Biden ngày 9-10 cam kết chính quyền của ông sẽ hỗ trợ “cho đến khi nào công tác cứu hộ, phục hồi và tái thiết được hoàn tất”.

Ông Biden chỉ trích ông Trump vì thông tin sai lệch liên quan bão Milton và bão Helene Ngày 9-10, Tổng thống Joe Biden chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump vì “hàng loạt lời nói dối” liên quan các cơn bão, theo đài ABC News. Theo đó, tại một cuộc vận động ở bang Pennsylvania, ông Trump đặt câu hỏi về tiền cứu trợ thiên tai, cho rằng chính phủ Mỹ đã dùng số tIền này hỗ trợ những người nhập cư. Đáp lại, ông Biden nói: “Cựu Tổng thống Trump đã dẫn đầu cuộc tấn công bằng lời lẽ dối trá. Họ nói rằng những người chịu ảnh hưởng do bão chỉ nhận được khoản hỗ trợ 750 USD. Điều đó hoàn toàn không đúng. Họ nói rằng số tiền dùng cho cơn bão đang được chuyển hướng cho những người di cư. Thật là một điều nực cười”.

