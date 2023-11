APEC 2023: Kỳ vọng thương chiến Mỹ - Trung giảm nhiệt

Thương chiến Mỹ - Trung căng thẳng hơn thời ông Biden? Ở khía cạnh nào đó, căng thẳng thương chiến Mỹ - Trung thậm chí còn cao hơn dưới thời ông Biden so với dưới thời ông Trump, theo AP. Một trong những nguyên lý trong chính sách kinh tế của chính quyền ông Biden là giảm sự phụ thuộc kinh tế của Mỹ vào các nhà máy TQ, vốn đang bị căng thẳng khi dịch COVID-19 làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời củng cố mối quan hệ đối tác với các quốc gia châu Á khác. Mỹ năm ngoái đã xây dựng Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với 14 quốc gia, như một phần của chính sách đó. TQ bất mãn quyết định của chính quyền ông Biden là áp đặt và mở rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm ngăn chặn TQ mua chip máy tính tiên tiến và thiết bị để sản xuất chúng. Hồi tháng 8, TQ đã có phản ứng bằng các biện pháp hạn chế thương mại như yêu cầu các nhà xuất khẩu gali và gecmani - những kim loại được sử dụng trong chip máy tính và pin mặt trời của TQ phải có giấy phép của chính phủ mới được xuất những kim loại đó ra nước ngoài. Trong năm 2023, TQ cũng có những hành động mạnh với nhiều công ty Mỹ làm ăn ở nước này, như khám xét các văn phòng của các công ty tư vấn Capvision và Mintz Group, thẩm vấn các nhân viên Công ty tư vấn quản lý Bain & Co. ở Thượng Hải, công bố đánh giá an ninh của nhà sản xuất chip Micron.