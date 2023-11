Những tín hiệu tích cực trước cuộc gặp giữa 2 lãnh đạo Mỹ - Trung

Tín hiệu từ chiếc vé tham dự bữa ăn tối ngàn USD Sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ phát biểu trước các giám đốc doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ trong bữa tối, theo tờ The New York Times. Vé tham dự bữa tối và tiệc chiêu đãi, do Ủy ban Quốc gia về quan hệ Mỹ - Trung và Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - Trung chủ trì, có giá 2.000 USD (hơn 48 triệu đồng) mỗi vé. Ông Jude Blanchette, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (Mỹ), cho rằng những sự giao thiệp và gắn kết giữa các quan chức TQ và doanh nghiệp Mỹ sẽ gửi tín hiệu rằng TQ vẫn là một nơi hấp dẫn để kinh doanh, bằng chứng là các công ty này hào hứng đến gặp và ăn tối cùng ông Tập. Hiện tại, một số doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Mỹ đang lo ngại về các quy định khắt khe của TQ khi đầu tư và bán hàng trong một số lĩnh vực nhất định, cũng như ngần ngại khi rót vốn vào TQ trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng kinh tế của TQ đang chậm lại.