Anh: Xe siêu sang của ngôi sao Ronaldo chờ đổ xăng suốt 7 giờ và cái kết

Thứ Năm, ngày 30/09/2021 10:30 AM (GMT+7)

Tài xế của ngôi sao Cristiano Ronaldo đã chờ đợi suốt 7 giờ đồng hồ chỉ để đổ xăng cho chiếc xe siêu sang trị giá gần 300.000 USD tại một cây xăng ở vùng Cheshire, Vương quốc Anh.

Ronaldo lái chiếc Bentley tới sân tập.

Chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur của ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha do một tài xế riêng điều khiển, tới đổ xăng ở thị trấn Wilmslow, vùng Cheshire, phía nam thành phố Manchester vào lúc 2 giờ 20 phút chiều ngày 29.9 (giờ địa phương).

Ngôi sao 36 tuổi của CLB Manchester United cũng yêu cầu thành viên đội ngũ an ninh cá nhân đổ đầy xăng cho chiếc Range Rover của mình.

Hai tài xế điều khiển chiếc Bentley Flying Spur và Range Rover cùng tới đổ xăng một lúc. Trong quá trình chờ đợi, các tài xế còn đi mua cà phê Starbuck.

Ronaldo tuần qua thường xuyên di chuyển bằng xe siêu sang Bentley.

Tuy nhiên, cả hai đã chờ đợi suốt gần 7 giờ đồng hồ, vẫn không thấy xe bồn chở xăng tới, nên đành rời đi vào lúc 9 giờ tối.

Một nguồn tin nói trên tờ The Sun: “Ronaldo sở hữu khối tài sản khổng lồ. Nhưng anh ấy cũng giống như những người khác ở Anh hiện nay. Đội ngũ an ninh của Ronaldo hi vọng xe bồn sẽ tới nhưng điều đó đã không xảy ra”.

Hôm 29.9, cuộc khủng hoảng năng lượng ở Anh đã bước sang ngày thứ 4, bất chấp việc chính phủ nước này khẳng định không thiếu xăng dầu cung cấp cho người dân.

Ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha ủy quyền cho đội ngũ an ninh đem xe đi đổ xăng.

Tại các trạm xăng trên khắp nước Anh, hàng dài người xếp hàng chờ mua xăng. Chính phủ Anh thừa nhận việc thiếu tài xế xe bồn chở nhiên liệu và nhu cầu đi lại tăng cao sau đại dịch COVID-19 là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay.

Nhiều người dân Anh chờ đợi suốt hàng giờ để các xe bồn tới tiếp thêm nhiên liệu tại các trạm xăng và hai tài xế của ngôi sao Ronaldo cũng không phải ngoại lệ.

Ronaldo ủy quyền cho hai tài xế đi đổ xăng, không xuất hiện tại cây xăng ở Wilmslow, theo quan sát của phóng viên Daily Mail. Ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha thuê một biệt thự với 7 phòng ngủ ở thị trấn.

Cuộc khủng hoảng năng lượng ở Anh đã kéo dài nhiều ngày liên tiếp.

Ronaldo thường xuyên lái chiếc Bentley tới sân tập của đội bóng trong tuần qua.

Tại Việt Nam, một chiếc Bentley Flying Spur chính hãng có giá gần 17 tỉ đồng. Giá xe Range Rover dao động từ 8-10 tỉ đồng, tùy từng phiên bản.

Siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha sở hữu bộ sưu tập siêu xe lên tới 22 triệu USD, bao gồm Ferrari, Lamborghini, McLaren, hai chiếc Roll-Royce, một chiếc Porsche 911, một chiếc Koenigsegg CCX và nhiều xe sang Range Rover, Audis, Mercedes.

Giá trị nhất trong bộ sưu tập siêu xe của Ronaldo là chiếc Bugatti Centodieci, với giá 11,4 triệu USD (khoảng 260 tỉ đồng).

