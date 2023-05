Anh tuyên bố gửi tên lửa hành trình tối tân tầm bắn 250km cho Ukraine

Tên lửa hành trình Storm Shadow hiện đại bậc nhất của Anh và Pháp (ảnh: CNN)

“Hôm nay, tôi xác nhận rằng Anh đang gửi các tên lửa Storm Shadow đến Ukraine”, ông Wallace phát biểu hôm 11/5, trước các nghị sĩ thuộc Hạ viện Anh.

“Storm Shadow là loại tên lửa hành trình có khả năng tấn công tầm xa, tầm trung với độ chính xác cao. Việc viện trợ vũ khí này mang lại cho Ukraine cơ hội tốt nhất để phòng vệ trước lực lượng Nga”, ông Wallace nói.

Theo ông Wallace, Ukraine có quyền tự vệ bằng các vũ khí hiện đại khi lực lượng Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng.

“Đơn giản là chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn”, ông Wallace nói.

Cũng trong ngày 11/5, CNN dẫn nguồn tin từ giới chức Anh, Mỹ cho hay, Anh đã gửi cho quân đội Ukraine nhiều tên lửa hành trình Storm Shadow.

Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa có khả năng tàng hình do Anh và Pháp phát triển. Với tầm bắn 250km, vận tốc tối đa 1.000km/giờ, đây là loại tên lửa tối tân bậc nhất mà Anh và Pháp sở hữu. Tầm bắn của Storm Shadow chỉ kém một chút so với tên lửa chiến thuật bộ binh ATACMS do Mỹ sản xuất (tầm bắn khoảng 300km). Ukraine từ lâu đã mong muốn nhận được ATACMS từ Mỹ.

Storm Shadow thường được trang bị trên các chiến đấu cơ (ảnh: CNN

Để nâng phạm vi tấn công, các tên lửa Storm Shadow thường được phóng từ máy bay. Theo nguồn tin của CNN, Storm Shadow có thể được trang bị trên các chiến đấu cơ thời Liên Xô mà Ukraine sở hữu.

“Anh từng nói rằng họ sẽ trang bị cho Ukraine vũ khí tấn công tầm xa. Điều này trở thành thực tế với tên lửa Storm Shadow”, một quan chức phương Tây nói với CNN.

Một quan chức Mỹ (giấu tên) nói với CNN rằng, Storm Shadow có thể mang đến những thay đổi lớn trong xung đột ở Ukraine. Lực lượng Ukraine có thể sử dụng Storm Shadow để tập kích vào các căn cứ hậu cần nằm sâu trong chiến tuyến của Nga.

Theo CNN, Ukriane đã cam kết với Anh rằng sẽ không sử dụng Storm Shadow để bắn vào lãnh thổ Nga.

“Từ góc độ tầm bắn, Storm Shadow sẽ trở thành vũ khí thay đổi cục diện chiến trường”, một quan chức Mỹ nói với CNN.

Hiện tại, các loại đạn pháo, rocket Mỹ cung cấp cho Ukraine chỉ có tầm bắn khoảng 80km.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/anh-tuyen-bo-gui-ten-lua-hanh-trinh-toi-tan-tam-ban-250km-cho-ukraine...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/anh-tuyen-bo-gui-ten-lua-hanh-trinh-toi-tan-tam-ban-250km-cho-ukraine-a607375.html