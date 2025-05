Vụ kem chống nắng công ty chồng Đoàn Di Băng: Hoả tốc chỉ đạo công an làm rõ

Ngày 23-5, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức có văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, buôn bán mỹ phẩm kém chất lượng liên quan đến Công ty Cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương và đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, buôn bán mỹ phẩm giả, kém chất lượng, tiến hành xử lý theo quy định đối với Công ty Cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Trong một clip, Đoàn Di Băng chia sẻ đã dùng sản phẩm kem chống nắng trước khi bán và khuyên khách mua để chống nắng (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương điều tra làm rõ sai phạm của công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai, xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo công an xã tăng cường nắm bắt tình hình, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi sản xuất buôn bán thực phẩm, mỹ phẩm giả, kém chất lượng để xử lý nghiêm.

Sau đó, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm tra, xử lý việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ mỹ phẩm không đạt chất lượng trong ngày 25-5, đồng thời công khai kết quả xử lý trường hợp vi phạm để người dân biết, phòng tránh.

Chủ tịch tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Y tế phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, hậu khiểm đối với công ty EBC Đồng Nai và các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh. Từ đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để xảy ra sai phạm, xử lý vi phạm và thu hồi các sản phẩm giả, kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tỉnh uỷ và lãnh đạo UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước đối với các nội dung chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Trường hợp chậm trễ, buông lỏng quản lý dẫn đến phát sinh hậu quả nghiêm trọng sẽ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tỉnh uỷ và UBND tỉnh.

Đoàn của Sở Y tế Đồng Nai kiểm tra đột xuất Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai. Ảnh: AX.

Như PLO đã đưa tin, ngày 22-5, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai và Bộ Y tế đề nghị xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời thu hồi, tiêu hủy 2 lô sản phẩm mỹ phẩm Hanayuki Shampoo và Hanayuki Sunscreen Body.

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group do ông Nguyễn Quốc Vũ là người đại diện theo pháp luật đã ký hợp đồng với Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (huyện Trảng Bom) sản xuất 2 lô sản phẩm mỹ phẩm Hanayuki Shampoo và Hanayuki Sunscreen Body.

Ngày 29-4, sau khi lấy mẫu kiểm nghiệm, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM đã có kết quả kiểm nghiệm dầu gội Hanayuki Shampoo: Mẫu thử không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn theo quy định hòa hợp ASEAN. Nhưng chỉ tiêu này Trung Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Quảng Trị kiểm nghiệm đạt.

Kết quả kiểm nghiệm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body có chỉ số chống nắng SPF 2,4 (thấp hơn so với công bố trên nhãn là SPF 50).

Đoàn kiểm tra do Thanh tra và Phòng nghiệp vụ Sở Y tế nhận thấy vụ việc không có dấu hiệu hình sự nên đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt theo quy định.

Công ty đã có thông báo về thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng đối với sản phẩm Hanayuki Shampoo; đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm đối với sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body.

Được biết, ông Nguyễn Quốc Vũ là chồng ca sĩ Đoàn Di Băng - là người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc của công ty Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group.