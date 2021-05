Ấn Độ: Nguy hiểm, dịch đang lan nhanh về nông thôn nghèo

Thả xác xuống sông Hằng vì không có tiền hỏa táng Báo Indian Express cho biết ngày 10-5 người dân Ấn Độ phát hiện hơn 40 thi thể trôi dạt vào bờ sông Hằng gần bang Bihar và bang Uttar Pradesh ở miền Bắc. Một số kênh tin tức nói rằng số lượng thi thể trôi trên sông Hằng phải nhiều tới cả trăm. Tại Ấn Độ có phong tục là khi gia đình có người chết thì người thân sẽ cột đá vào thi thể thả chìm xuống sông Hằng - dòng sông linh thiêng với người theo đạo Hindu. Tuy nhiên, nhiều quan chức và người dân địa phương cho rằng số thi thể này là những người chết vì COVID-19. Nhiều thi thể đã bị thiêu cháy một phần và người dân địa phương giải thích các thi thể này không được hỏa táng hoặc hỏa táng không đầy đủ do củi đang thiếu trầm trọng. Một lý do nữa khiến các gia đình phải chọn thả thi thể người thân xuống sông là vì không chịu nổi phí hỏa táng, theo lời nhiều nhân viên y tế nói với báo New York Times. Bihar và Uttar Pradesh là hai trong số những bang nghèo nhất của Ấn Độ và là nơi sinh sống của khoảng 370 triệu người. Các bác sĩ cảnh báo người dân không dùng phân bò bôi lên người với niềm tin sẽ giúp hệ miễn dịch cho họ đối phó với virus hoặc giúp họ nhanh hồi phục nếu lỡ mắc bệnh. Người Hindu tin bò là biểu tượng cuộc sống và phân bò hay nước tiểu bò là liệu pháp chữa bệnh. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, chẳng những không có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc này có thể đánh bại COVID-19 mà còn có thể mang lại nhiều rủi ro bệnh tật khác.