12 ngày còn lại của ông Trump sẽ thế nào?

Chỉ ông Trump mới tự cứu được mình Theo The Wall Street Journal, lựa chọn tốt nhất giúp Tổng thống Trump tránh được một cuộc điều tra luận tội lúc này là chủ động nhận trách nhiệm về phía bản thân và từ chức. Đây sẽ là giải pháp ổn thỏa nhất. Nhiệm vụ lãnh đạo nước Mỹ sẽ được chuyển giao cho Phó Tổng thống Pence và ông Trump sẽ có quyền tự quyết hơn về tương lai của mình. Còn nhớ cựu tổng thống Mỹ Richard Nixon sau vụ lùm xùm nghe lén Watergate năm 1972 đã chủ động từ chức và sống quãng đời còn lại tương đối yên ả, không bị vướng vào các vấn đề pháp lý. Việc ông Trump chủ động từ chức cũng có thể giúp ngăn chặn làn sóng từ nhiệm của các thành viên nội các hiện nay. Điều này đặc biệt quan trọng bởi một số vị trí then chốt và nhạy cảm cần phải được duy trì liên tục như vị trí cố vấn an ninh quốc gia của ông Robert O’Brien.