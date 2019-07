100 người chết vì nóng ở Ấn Độ: Nhiều nơi con người sắp không thể tồn tại?

Thứ Năm, ngày 04/07/2019 16:00 PM (GMT+7)

Nắng nóng với cường độ cao, duy trì nền nhiệt kỷ lục đã khiến hơn 100 người chết ở Ấn Độ trong mùa hè năm nay và được dự báo sẽ còn tiếp tục tồi tệ hơn trong những năm tới.

Khung cảnh ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ ngày 10.6.

Theo CNN, giới chuyên gia bày tỏ lo ngại, nhiều khu vực ở Ấn Độ sẽ trở nên không thể sinh sống được trong tương lai gần. Ấn Độ hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.

Các chuyên gia tại Đại học Massachusetts, Mỹ, nói ngay cả khi thế giới hạn chế khí thải nhà kính, thì Ấn Độ khó tránh khỏi viễn cảnh là nơi không thể sống nổi.

“Sóng nhiệt sẽ còn tồi tệ hơn dù chúng ta có biện pháp giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu”, Elfatih Eltahir giáo sư ở Đại học Massachusetts nói.

Chính phủ Ấn Độ định nghĩa sóng nhiệt là hiện tượng nhiệt độ tăng 4,5 độ C so với mức bình thường trong ít nhất hai ngày. Sóng nhiệt trở nên cực đoan khi làm tăng nhiệt độ thêm 6,4 độ C so với mức bình thường.

Sóng nhiệt được ghi nhận ở New Delhi, với mức nhiệt độ duy trì nhiều ngày liên tiếp lên tới 45 độ C. Ở thành phố Churu thuộc Rajasthan, nhiệt độ ghi nhận ở mức kỷ lục, cao tới 50,6 độ C.

Bihar, bang nghèo nhất ở Ấn Độ, đã phải đóng cửa trường học, suốt 5 ngày, vì sóng nhiệt. Ước tính 100 người chết vì nắng nóng ở Ấn Độ trong một tháng qua. Người dân được yêu cầu ở trong nhà, nhưng với hàng triệu người cần phải ra ngoài làm việc, thì điều này gần như bất khả thi.

Nắng nóng ở Ấn Độ ngày càng khắc nghiệt.

Các nhà dự báo đã nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ. “Các đợt sóng nhiệt trong tương lai như muốn nuốt chửng cả Ấn Độ”, một chuyên gia nói.

Theo mô hình của các nhà nghiên cứu, nhiệt độ toàn cầu nhiều khả năng sẽ tăng từ 2,25-4,5 độ C cho đến hết thế kỷ này. Trong viễn cảnh tồi tệ nhất, các khu vực ở cao nguyên Nagpur, phía đông bắc Ấn Độ và Bangladesh sẽ trở nên không thể sống nổi.

Sự sống duy trì được hay không quyết định ở số liệu do nhiệt độ ngoài trời và độ ẩm tạo nên. Độ ẩm cao kết hợp với nắng nóng sẽ vượt ngưỡng cơ thể con người có thể tự giải nhiệt. Một vài giờ ở môi trường như vậy sẽ khiến người khỏe mạnh nhất đổ bệnh và tử vong.

Các khu vực mà con người sẽ không thể sinh tồn được ở Ấn Độ, hiện nay đều là những nơi nghèo đói và có dân cư thưa thớt nhất, bao gồm các thành phố như Patna và Lucknow với 4 triệu người sinh sống.

Ấn Độ hiện vẫn đang loay hoay với kế hoạch đối phó. Bước đầu tiên là xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, với tính năng tự động gửi tin nhắn để khuyến cáo người dân nên ở nhà khi đợt sóng nhiệt ập đến.

Giải pháp lâu dài bao gồm tích cực sử dụng năng lượng tái tạo, giảm khí thải ra môi trường. Ấn Độ đặt mục tiêu đến năm 2030 có hệ thống năng lượng tái tạo chiếm 40% tổng sản lượng năng lượng tạo ra.

Có thể nói, khí hậu khắc nghiệt đang đặt ra thách thức lớn đối với sự sinh tồn của hơn 1 tỷ người ở Ấn Độ.