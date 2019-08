Hyundai Kona khuyến mãi 20 triệu đồng cho khách hàng mua xe

Thứ Bảy, ngày 17/08/2019 09:00 AM (GMT+7)

Hyundai Kona là mẫu xe SUV có thiết kế sành điệu, nội thất tiện nghi và tích hợp nhiều công nghệ mới cho khả năng vận hành mạnh mẽ. Đây là mẫu xe được đánh giá là có sức cạnh tranh cao với các loại xe khác cùng phân khúc.

Xe Hyundai Sự kiện:

Hyundai Kona - chọn phong cách, sống đam mê

Hyundai Kona là mẫu xe được TC Motor lắp ráp trực tiếp tại Việt Nam

Kích thước tổng thể của xe là D x R x C : 4.165 x 1.800 x 1.565, chiều dài cơ sở 2.600 mm, khoảng sáng gầm xe 170 mm.

Về ngoại thất, xe được trang bị nhiều ngoại thất đáng chú ý như Lazang chất liệu hợp kim nhôm, lốp dự phòng vành thép, thông số lốp xe 235/45R18.

Kona sở hữu mặt trước ấn tượng với cặp đèn LED ban ngày, đèn pha-cos dạng halogen, đèn sương mù, gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp sấy điện và đèn rẽ báo, kính lái chống kẹt,…

Phần đuôi xe được thiết kế mạnh mẽ, phá cách nhấn mạnh phong cách năng động với đèn LED kiểu dáng bắt mắt, cảm biến đèn tự động, cánh lướt gió cùng đèn phanh phía sau dạng LED tạo nên điểm nhấn về thẩm mỹ cũng như tăng cường hiệu năng vận hành.

Tất cả góp phần tạo nên dáng vẻ đặc trưng của một chiếc SUV hiện đại, tạo nên nét cá tính riêng của người sử dụng.

Không chỉ tạo sức hút về thiết kế ngoại thất, mẫu SUV Hyundai Kona còn sở hữu khoang nội thất sang trọng, rộng rãi và tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại.

Trước hết là trải nghiệm tiện ích hình ảnh trên màn hình thông tin 3,5 inch cho phép theo dõi các thông số vận hành và màn hình cảm ứng điện dung 8 inch tích hợp hệ thống định vị vệ tinh với công nghệ hiển thị IPS. Xe hỗ trợ kết nối Bluetooth/AUX/Radio/MP4/Apple Carplay.

Đặc biệt là bộ xử lý âm thanh cao cấp Arkamys Premium Sound với DAC giải mã Hi-Res Audio đem đến cho bạn những trải nghiệm âm thanh ở một đẳng cấp mới có trang bị tới 6 loa. Bản cao cấp của xe còn được trang bị cửa sổ trời, sạc không dây rất hiện đại.

Kona có hệ thống điều hòa tự động tích hợp lọc không khí Clean Air cùng chức năng khử Ion giúp đem lại không khí trong lành cho cabin. Sở hữu cốp chứa đồ với thể tích lên đến 361l, bạn có thể dễ dàng mở rộng không gian lên đến 1.143l thông qua một nút bấm.

Ghế lái chỉnh điện chất liệu ghế nỉ 10 hướng giúp bạn dễ dàng chọn được tư thế yêu thích và thỏa mái nhất khi cầm lái với chất liệu ghế da và chế độ gập 6:4.

Động cơ vượt trội và hệ thống an toàn

Về động cơ, Hyundai Kona cung cấp cả hai loại máy xăng và máy dầu. Cụ thể, bản máy xăng Nu 2.0 MPO cho công suất 149 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm đi cùng hộp số tự động. Trong khi đó, bản động cơ dầu tăng áp Gama 1.6 T-GDI sản sinh sức mạnh 177 mã lực/ 265 Nm kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT.

Hệ thống cảnh báo điểm mù của Hyundai Kona

Tại Việt Nam, Hyundai Kona có các công nghệ an toàn như: hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống cảm biến áp suất lốp TPMS, hệ thống hỗ trợ đỗ xe PAS, camera lùi, cảm biến trước - sau.

Bên cạnh đó, Hyundai Kona được trang bị các công nghệ an toàn chủ động khác hệ thống phanh ABS/BA/EBD, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, xuống dốc HAC/DBC, cảnh báo điểm mù BSD, cảm biến áp suất lốp TPMS. Hệ thống an toàn bị động có thể kể đến như: 06 túi khí, chìa khóa mã hóa và hệ thống chống trộm Immobilizer đảm bảo cho sự an toàn tối đa cho khách hàng.

Với nhiều ưu điểm vượt trội như vậy, Hyundai Kona không chỉ nhận được sự đánh giá cao của các chuyên gia mà còn nhanh chóng thu hút nhiều khách hàng, góp phần nâng tầm thương hiệu TC Motor và tạo ra bước đột phá trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay.

Giá bán và ưu đãi xe Hyundai Kona cập nhật mới nhất:

1. Hyundai Kona 2.0 AT Tiêu Chuẩn (Máy xăng): 635 triệu + Khuyến mại 30 triệu + Quà tặng hấp dẫn

2. Hyundai Kona 2.0 AT Đặc Biệt (Máy xăng): 685 triệu + Khuyến mại 20 triệu + Quà tặng hấp dẫn

3. Hyundai Kona 1.6 Turbo (Máy xăng): 735 triệu + Khuyến mại 20 triệu + Quà tặng hấp dẫn

Người mua có thể tham khảo nhiều đại lý phân phối để được tư vấn mua xe cũng như nhận các gói khuyến mãi vô cùng hấp dẫn như: Khuyến mãi 20 triệu và nhận quà tặng; giảm giá tiền mặt và tặng phụ kiện; trả góp miễn phí, hỗ trợ vay 90% và mua xe từ 130 triệu,…

