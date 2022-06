Lộ thông tin "buộc phá sản doanh nghiệp", nữ đại gia Hải Phòng gửi đơn kêu cứu

Sự trở lại ấn tượng của nhóm cổ phiếu ngân hàng đã kéo chỉ số đi lên trong phiên giao dịch hôm nay. Đây là phiên thứ hai liên tiếp Vn-Index có đà phục hồi ấn tượng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/6, Vn-Index tăng 15,28 điểm (+1,27%) lên 1.218,10 điểm. HNX-Index tăng 3,45 điểm (+1,23%) đạt 283,87 điểm. UPCoM-Index tăng 0,86 điểm (+0,98%) đạt 89,01 điểm.

Vn-Index tiếp đà tăng mạnh

Thanh khoản thị trường có phần cải thiện trong phiên trước với gần 17 nghìn tỷ đồng.

BID là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho chỉ số với gần 2,4 điểm.

Ở chiều ngược lại, NVL kéo Vn-Index đi xuống khi khiến chỉ số giảm hơn 1,8 điểm.

Nhóm bảo hiểm tăng 1,5%. ngân hàng tăng 3,01%, xây dựng tăng 2,07%...

Cổ phiếu ITA tiếp tục giảm sàn và trắng bên mua. Kết phiên giao dịch, cổ phiếu này đóng cửa tại mốc 7.720 đồng/cổ phiếu.

Sự giảm sàn hai phiên liên tiếp của mã cổ phiếu này diễn ra trong bối cảnh thông tin về việc doanh nghiệp này sắp bị mở thủ tục phá sản sau 4 năm được lan truyền trên các phương tiện truyền thông những ngày qua.

Cụ thể, ITA bị Tòa án nhân dân TPHCM ra Quyết định mở thủ tục phá sản từ năm 2018. Nhưng đến nay, tức 4 năm sau quyết định trên, ITA vẫn không công khai thông tin phá sản cho các chủ nợ, người mắc nợ, các đối tác cũng như Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM. Đồng thời, ITA cũng không hợp tác với các bên liên quan để thanh lý tài sản được Tòa án chỉ định, dẫn đến việc giải quyết phá sản bị trì trệ.

Nữ đại gia Hải Phòng- Đặng Thị Hoàng Yến

Về vấn đề này, bà Đặng Thị Hoàng Yến (hay Maya Dangelas) – Chủ tịch HĐQT ITA đã có đơn kêu cứu gửi đến các lãnh đạo cấp Nhà nước và cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết vụ việc.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến cho biết, trong hai tháng 5 và 6-2022, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE), Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) gửi nhiều công văn yêu cầu ITA công bố thông tin Toà án mở thủ tục phá sản đối với ITA. Quyết định mở thủ tục phá sản số 56/2018/QĐ-MTTPS ngày 25-1-2018 của Toà án nhân dân TPHCM căn cứ đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của tên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quốc Linh (Công ty Quốc Linh).

Tuy nhiên, theo bà Yến, Công ty Quốc Linh không đề nghị thi hành án theo Luật Thi hành án dân sự mà yêu cầu mở thủ tục phá sản nhằm buộc ITA phải thanh toán cho Công ty Quốc Linh theo bản án của Toà án xét xử năm 2017 là hơn 21 tỉ đồng và Toà án xét xử năm 2021 là gần 28 tỉ đồng.

ITA hiện đang đề nghị xem xét lại bản án phúc thẩm ngày 5-1-2021 của Toà án nhân dân tỉnh Long An và bản án sơ thẩm ngày 18-9-2020 của Toà án nhân dân huyện Đức Hoà, Long An theo thủ tục giám đốc thẩm tại Toà án nhân dân cấp cao tại TPHCM. Nguyên nhân là do ITA cho rằng đã có nhiều điểm sai trong hai bản án trên.

Trong đơn, Chủ tịch ITA khẳng định, với vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá nêu trên, ITA không có bất cứ giao dịch kinh tế nào với Công ty Quốc Linh mà chỉ là bên có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Theo bà Yến, ITA có tổng tài sản gần 13.300 tỉ đồng và là công ty niêm yết, công ty lớn trong việc phát triển hạ tầng khu công nghiệp của Việt Nam. Khoản tiền bị Công ty Quốc Linh ký buộc trả nợ chiếm chưa tới 0,2% tổng giá trị tài sản. Việc buộc ITA phải công bố phá sản là vô lý.

