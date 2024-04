Vợ chồng Châu Kiệt Luân là cặp đôi quyền lực nhất làng thời trang châu Á

Tại Tuần lễ thời trang Paris mùa này, ngôi sao Mandopop Châu Kiệt Luân và nữ diễn viên Đài Loan Hannah Quinlivan đã tạo nên làn sóng với tư cách là cặp đôi quyền lực nhất của thời trang. Châu Kiệt Luân là đại sứ toàn cầu của Dior và Rimowa và Hannah Quinlivan là đại sứ thương hiệu của Chanel, mang lại cho họ một vị thế vô song trong lĩnh vực giải trí và thời trang.

Chuyện tình giữa ông hoàng nhạc pop Trung Quốc Châu Kiệt Luân và Hannah Quinlivan được coi là huyền thoại. Cặp đôi đã kết hôn từ năm 2015, đại diện cho một cặp đôi hoàn hảo như tranh vẽ, với Châu là một hình mẫu người chồng lý tưởng. Châu và Quinlivan không chỉ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới vì các vấn đề liên quan đến thời trang mà còn hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều dự án khác nhau, vì Quinlivan gần đây đã tham dự buổi hòa nhạc của chồng cô tại Nhật Bản và có thể sẽ sớm đồng hành cùng anh trong chuyến lưu diễn ở Trung Quốc đại lục.

Trong Tuần lễ thời trang Paris Thu Đông 2024, Châu xuất hiện tại buổi trình diễn thời trang nam với tư cách là người phát ngôn toàn cầu của Dior, trong khi Quinlivan đảm nhận nhiệm vụ đại sứ thương hiệu của Chanel. Do mối quan hệ của cặp đôi với giới thời trang nên họ nhận được sự chú ý trên toàn cầu với tư cách vừa là nghệ sĩ giải trí vừa là biểu tượng thời trang. Châu xuất hiện lần đầu với tư cách là đại sứ thương hiệu toàn cầu tại Dior 2024 Winter Men's Show và ngay lập tức chiếm vị trí trung tâm khi thể hiện phong cách siêu sao khi diện chiếc áo khoác da sành điệu kết hợp với bộ vest xanh hồ bắt mắt và áo sơ mi in họa tiết. Anh ấy đã diện bộ trang phục do giám đốc sáng tạo của Dior, Kim Jones, thiết kế cho Triển lãm nam mùa hè 2024. Cả hai gặp nhau trước buổi biểu diễn để trò chuyện vui vẻ.

Quinlivan cũng được chú ý tại Tuần lễ thời trang, khi cô xuất hiện tại buổi trình diễn thời trang Chanel Thu/Đông 2024 trong bộ trang phục màu đen từ đầu đến chân sang trọng với thiết kế toàn bộ bằng da, mang đến cho nữ diễn viên thần thái sắc sảo và trưởng thành. Tất nhiên, cô ấy đã kết hợp kiểu dáng với một chiếc ví Chanel bằng da sáng chế mang tính biểu tượng để phù hợp với kiểu dáng.

