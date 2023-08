Top 5 đương nhiệm Miss Grand Vietnam 2022 khoe dáng nóng bỏng với áo tắm

Top 5 khoe dáng nóng bỏng với bikini.

Mới đây, BTC cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2023 đã tung bộ ảnh của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cùng các á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Trần Tuyết Như, Trần Nguyên Minh Thư và Ngô Thị Quỳnh Mai khoe hình thể nóng bỏng trong trang phục bikini, quảng bá cho vòng thi Best in Swimsuit diễn ra vào ngày 16/8 sắp tới.

Trong bộ ảnh mới nhất, dàn hoa á hậu đương nhiệm Miss Grand Vietnam 2022 tự tin khoe dáng trong trang phục bikini. Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cùng các á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Trần Tuyết Như, Trần Nguyên Minh Thư và Ngô Thị Quỳnh Mai diện trang phục bikini 2 mảnh với màu sắc rực rỡ khoe trọn vóc dáng quyến rũ của mình.

Best in Swimsuit - vòng thi trình diễn trang phục áo tắm, là một trong những vòng thi quan trọng nằm trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Chương trình sẽ diễn ra vào tối ngày 16/08/2023 tại TP.HCM, kết hợp cùng sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest 5.

Đây là cơ hội để top 44 thí sinh thể hiện những kỹ năng trình diễn cùng như hình thể của bản thân sau nhiều ngày rèn luyện. Cô gái giành chiến thắng giải Best in Swimsuit do Ban giám khảo bình chọn sẽ được đặc cách vào thẳng Top 20 trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023.

Ngoài ra, BTC cuộc thi cũng sẽ mở vòng bình chọn “Best in Swimsuit (By Fans Vote)” trên Cổng bình chọn UVote. Với phần thưởng vô cùng hấp dẫn như: được chụp bộ hình đặc biệt cùng đương kim Miss Grand Vietnam 2022 Đoàn Thiên Ân và lọt vào top 5 đề cử danh hiệu Best in Swimsuit.

Chỉ còn khoảng hơn nửa tháng nữa, Top 5 Miss Grand Vietnam 2022 sẽ chính thức khép lại hành trình đương nhiệm của mình. Mỗi nàng hậu đều có một nhiệm kỳ thành công rực rỡ, để lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả và người hâm mộ trong suốt 1 năm qua.

Cả 5 người đẹp đã có một năm đương nhiệm thành công.

Lịch trình của cuộc thi năm nay cũng được quan tâm với nhiều đêm thi hấp dẫn và đầy hứa hẹn: National Costume - Trang phục Văn hóa Dân tộc (19/8), Chung khảo toàn quốc (23/8) và Chung kết toàn quốc (27/8).

