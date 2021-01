"Tình mới" của chồng cũ Lệ Quyên xinh đẹp đến mức Đỗ Thị Hà cũng phải dè chừng

Thứ Ba, ngày 05/01/2021 09:07 AM (GMT+7)

Tình mới của ông chủ phòng trà Đức Huy chính là cô gái sở hữu nhan sắc gây tiếc nuối nhất HHVN 2020 - Nguyễn Thị Cẩm Đan.

Năm vừa qua, một trong những cuộc ly hôn gây tiếc nuối nhất đã chính thức gọi tên cặp đôi Lệ Quyên và ông chủ phòng trà Đức Huy. Tuy nhiên, ngày 1/1 Lệ Quyên càng gây bất ngờ hơn khi công khai tình trẻ Lâm Bảo Châu trên trang Instagram cá nhân. Mới nhất, chồng cũ Lệ Quyên - Đức Huy tiếp tục gây hoang mang cho dư luận khi "ngầm" tiết lộ tình mới sở hữu nhan sắc xinh đẹp hơn hoa và kém ông chủ phòng trà đến 27 tuổi. Cụ thể, khoảnh khắc cặp đôi nắm chặt tay nhau và tươi cười hạnh phúc trong đám cưới của một người bạn được chồng cũ Lệ Quyên đăng tải lên trang Instagram trở thành tâm điểm chú ý đối với công chúng. Đức Huy cho hay: "Tôi và Cẩm Đan bắt đầu làm anh em, bạn bè trước tiên nên tuổi tác không quan trọng".

Lục lại profile của cô gái này, hóa ra cô nàng chính là "nhan sắc gây tiếc nuối nhất trong đêm chung kết HHVN 2020" - Nguyễn Thị Cẩm Đan đến từ An Giang. Ngay trong cuộc thi, cô đã nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ cũng như sự đánh giá cao từ nhiều chuyên gia sắc đẹp. Người đẹp An Giang gây ấn tượng về gương mặt rạng rỡ, xinh tươi với gương mặt sắc sảo với đôi mắt to, bờ môi quyến rũ, chỉ số hình thể cân đối.

Thông tin chồng cũ Lệ Quyên hẹn hò với Nguyễn Thị Cẩm Đan đang gây xôn xao dư luận.

Trên trang cá nhân, những hình ảnh của cô nàng thu hút hàng ngàn lượt yêu thích, thậm chí khi đứng bên Hoa hậu Đỗ Thị Hà, nhiều người còn nhận xét: "Đúng là một cuộc so kè nhan sắc bất bại". Sở hữu nhan sắc quá hút hồn, ngay chính người đẹp cũng nhiều lần rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi được người hâm mộ xin hỏi cưới trên trang cá nhân.

Cẩm Đan được mệnh danh là người đẹp sở hữu nhan sắc gây tiếc nuối nhất cuộc thi HHVN 2020

Người đẹp An Giang gây mê với ba vòng quyến rũ : 83 - 64 - 92cm

Nguyễn Thị Cẩm Đan so kè nhan sắc một 9 một 10 bên Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Được biết, trước đó, Cẩm Đan đã có quá trình giảm tới 10kg trong 1 tháng chỉ để đi thi hoa hậu. 10x tiết lộ: "Khi còn là học sinh trung học vô tư hồn nhiên, tôi ăn uống không kiểm soát nên cân nặng lúc đó lên đến hơn 60 kg. Những lời chê bai từ bạn bè về thân hình là động lực khiến tôi có thể giảm đến 10 kg trong vòng một tháng. Hiện tại, tôi rất tự tin với cơ thể của mình”.

“Tôi tự tin vào gương mặt, hình thể cũng như khả năng ứng biến trước mọi tình huống của mình. Hoa hậu Việt Nam là một cuộc thi sắc đẹp uy tín mà tôi đã yêu thích từ lâu nên khi vừa đủ tuổi, lập tức đăng ký tham gia với mong muốn thử sức mình cũng như muốn học thêm nhiều điều mới từ cuộc thi lần này”, Cẩm Đan cho biết.

Bước ra khỏi đêm thi chung kết, dù không thể đăng quang ngôi vị cao nhất, Cẩm Đan vẫn được lòng rất nhiều NTK thời trang. "Tôi rất thích nét đẹp của Cẩm Đan. Cô ấy là một viên ngọc thô, chỉ còn thiếu kinh nghiệm diễn xuất để tỏa sáng. Tôi sẽ nhờ Như Vân rèn thêm kỹ năng catwalk để Cẩm Đan thể hiện tốt nhất màn diễn của mình". Đỗ Long cho biết.

Cẩm Đan gây ấn tượng với những bước catwalk uyển chuyển cùng thần thái sắc lạnh trong show thời trang của NTK Đỗ Long.

Có thể nói, ngay sau đêm chung kết HHVN, Nguyễn Thị Cẩm Đan là người đẹp có tần suất xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông. Người đẹp An Giang được dự đoán trở thành "nàng thơ mới" của làng mốt Việt sau khi được hàng loạt các NTK mời trình diễn trong show thời trang VIFW 2020.

Trước thông tin hẹn hò với ông chủ phòng trà Đức Huy, người đẹp vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Song nhiều khán giả đặt ra câu hỏi nghi vấn, sự nổi tiếng nhanh chóng ngay sau khi cuộc thi HHVN kết thúc của Cẩm Đan, liệu có sự giúp đỡ của chồng cũ Lệ Quyên hay không?

Nguồn: http://danviet.vn/tinh-moi-cua-chong-cu-le-quyen-xinh-dep-den-muc-do-thi-ha-cung-phai-de-chung-5...Nguồn: http://danviet.vn/tinh-moi-cua-chong-cu-le-quyen-xinh-dep-den-muc-do-thi-ha-cung-phai-de-chung-50202151983001.htm