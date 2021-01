Người phụ nữ mặc "thả rông" ở đền Ngọc Sơn nhiều lần khiến dân tình "dậy sóng"

Thứ Hai, ngày 04/01/2021 11:00 AM (GMT+7)

Gợi cảm không đồng nghĩa với việc phải thấy rõ hình thể của người phụ nữ.

"Thả rông" ngực để giải phóng vòng 1 hay mượn cớ khoe thân?

“Thả rông” ngực từ lâu đã được coi là một xu hướng thời trang nhằm tôn vinh vòng 1 của người phụ nữ. Một tạp chí thời trang danh tiếng Bazaar đã từng nhận phải những ý kiến trái chiều của công chúng cũng như cuộc bình luận không có hồi kết, khi luận bàn vấn đề Không nội y thể hiện sự văn minh trong một bài viết. Trong đó có sự phản hồi không mấy tích cực của các quý ông và sự ủng hộ nhiệt tình của phái đẹp. Điều này cho thấy, tỷ lệ những người phụ nữ yêu thích xu hướng "thả rông" ngực ngày càng cao.

Hay một vị giáo sư Jean Denis Rouillon đã từng nghiên cứu về vùng ngực của phụ nữ trong vòng 15 năm. Bà cho biết: "Sau mỗi năm, ngực của các cô gái ở tuổi vị thành niên thường xuyên mặc áo lót sẽ có xu hướng bị chùng xuống khoảng 7mm so với những người không mặc". Nghiên cứu này từng gây chấn động và vô hình ủng hộ hơn cho phong trào đòi bình quyền của phụ nữ trong cách ăn mặc.

Tuy nhiên, "Thả rông như thế nào cho đẹp" lại là một vấn đề nhức nhối bởi không ít chị em mượn cớ giải phóng ngực để vô tư diện những chiếc áo xuyên thấu mỏng dính, khoe cơ thể lộ liễu ngay trước mặt bàn dân thiên hạ khiến nhiều người nhìn thôi cũng thấy "nóng mắt".

Mới nhất, người phụ nữ có tên L.B.C tiếp tục gây tranh cãi trên mạng xã hội bởi phong cách ăn mặc không giống ai. Cụ thể, cô này vô tư thả rông vòng 1, đứng check in tại đền Ngọc Sơn khiến nhiều người phẫn nộ. Có lẽ, biết trước sẽ nhận phải "gạch đá" từ cộng đồng mạng nên chị C đã nhanh tay khóa phần bình luận. Dù đã có gia đình xong đi bất cứ đâu, chị C cũng tự tin khoe vòng 1 "lồ lộ" mà cần đồ bảo hộ. Và dù xã hội ngày càng cởi mở hơn trong việc tiếp nhận gu mặc của chị em thì với lối ăn vận kể trên, vẫn bị coi là khó chấp nhận.

Người phụ nữ tên L.B.C gây "sóng gió" trên mạng xã hội bởi mốt thả rông vòng 1 không giống ai.

Trước đó, người phụ nữ này đã gây tranh cãi khi mặc áo mỏng dính để lộ vòng 1 "nhức mắt' khi chụp ảnh cùng chồng con trong dịp Giáng sinh vừa qua.

Cặp đôi vô tư chụp ảnh tình tứ khiến nhiều người "nóng mắt".

Đáng chú ý là cậu con trai nhỏ cũng phải chứng kiến màn phô diễn vòng 1 của người mẹ.

Những ngày vừa qua, trên các trang mạng xã hội "bùng nổ" những ý kiến chỉ trích với một người phụ nữ vô tư diện váy ngắn hơn cả ngắn và áo lưới croptop mỏng tang mà không mặc đồ lót bên trong khi đứng chụp ảnh cùng chồng và con trai trong dịp cuối năm cũ và đầu năm mới khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Không chỉ những người đi đường thấy "nhức mắt" với hình ảnh trên, đáng chú ý hơn là ngay cả cậu bé đi cùng cũng phải chứng kiến lối ăn vận này.

Được biết, đây không phải là sự cố trang phục đáng tiếc. Trước đó, người phụ nữ này thường xuyên gây bão trên trang cá nhân bởi hình ảnh phô diễn vòng 1 với những chiếc áo mỏng dính "mặc cho có".

Trước đó, cô nàng nhiều lần gây bão với lối ăn mặc lố lăng và phần phản cảm.

"Thả rông" vòng 1 phản cảm nơi công cộng như vứt rác ra đường.

Ngay từ những ngày đầu, "thả rông" ngực được xem là xu hướng thời trang không phù hợp với văn hóa của các nước châu Á không chỉ riêng Việt Nam. Đặt trong bối cảnh và lịch sử của Hàn Quốc, người phụ nữ không mặc áo ngực hay mặc những chiếc váy hanbok để lộ vòng 1 trễ nải luôn gắn liền với những thân phận thấp kém đã được khắc họa rõ nét trong các tác phẩm hội họ như các gisaeng (kĩ nữ thời Goryeo) và những người thợ lặn nữ của đảo Jeju. Theo như Hyung Gu Lynn đã từng nói trong chương trình: “Fashioning Modernity: Changing Meanings of Clothing in Colonial Korea”: “...chỉ có những phụ nữ ở tầng lớp thượng lưu được mặc những chiếc áo choàng dài và che kín phần trên, được gọi là “chang-ot”. … Còn với những người phụ nữ bình dân làm việc ở ngoài trời, họ sẽ mặc “chôgori”, với thiết kế để lộ ngực trần để thuận tiện hơn cho con bú”.

Chính vì thế, việc người phụ nữ trên nhiều lần vô tư "thả rông" vòng 1 cho dù chồng cô có ủng hộ tư tưởng đó thì nhiều người cũng chưa chắc đã chấp nhận, nhất là xã hội vẫn chưa coi đó là một xu hướng "vừa mắt" người nhìn nên thành ra, cô muốn "rửa mắt" cho người đối diện nhưng người ta lại "từ chối" điều đó, khi mà những thứ cần phải che đi những lại vô tư được phơi trước mặt bàn dân thiên hạ, lại vô tình trở thành sự lố bịch.

Điều đó cũng không có nghĩa là anh chị được phép biến nơi công cộng trở thành phòng ngủ riêng, mặc sức muốn làm sao thì làm. Nó cũng giống như việc tổ dân phố treo biển "Không được đổ rác ra đường" thì anh chị lại vô ý thức ném rác sang nhà hàng xóm hay ném ra sông, hồ gây ô uế, mất vệ sinh chung.

Một câu nói rất hay như thế này: "Eat to please thyself, but dress to please others" (Hãy ăn để thỏa mãn mình. Hãy mặc để thỏa mãn người". Dẫu biết rằng, mỗi người đều có một sở thích riêng, nhưng "thả rông" thế nào cho hợp mắt không chỉ để giữ gìn hình ảnh của bản thân mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với những người xung quanh.

"Thời trang không nội y tạo cảm giác thoải mái, nhưng nếu vùng nhạy cảm được che phủ khéo léo và ý tứ thì người mặc sẽ quyến rũ hơn. Gợi cảm không đồng nghĩa với việc phải thấy rõ hình thể của người phụ nữ", theo một ý kiến nhận định.

